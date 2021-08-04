Windows 365 月費人均155元起 行政人員版 2021/08/04 分享： 微軟（Microsoft）上月發布了全新的虛擬桌面雲端服務Windows 365，已正式上綫，並隨即公布價格，最低每月人均155港元起。 微軟推出新一代虛擬桌面技術Windows 365 Cloud ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 首搭載自家芯片 Pixel 6系列今秋登場 今日 首搭載自家芯片 Pixel 6系列今秋登場 Android舊款手機 Google將停部分服務 2021/08/03 Android舊款手機 Google將停部分服務 TG視像通話 最多千人參與 2021/08/03 TG視像通話 最多千人參與 3公布5G計劃優惠 體驗館創NFT作品 2021/08/02 3公布5G計劃優惠 體驗館創NFT作品 蘋果再警告爆料者 勿誤導手機配件商 2021/08/02 蘋果再警告爆料者 勿誤導手機配件商 微軟（Microsoft，美：MSFT） Microsoft 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 創新科技及應用 服務 雲端 記憶體