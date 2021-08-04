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Windows 365 月費人均155元起

行政人員版 2021/08/04

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微軟（Microsoft）上月發布了全新的虛擬桌面雲端服務Windows 365，已正式上綫，並隨即公布價格，最低每月人均155港元起。

微軟推出新一代虛擬桌面技術Windows 365 Cloud

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欄名 : 科技新知

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