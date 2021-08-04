生產力局夥Google 推全球數碼培訓課程 行政人員版 2021/08/04 分享： 【本報訊】香港生產力促進局將透過旗下生產力學院，推出與Google設計的Grow with Google全球數碼培訓課程，為首間本地機構同時提供Grow with Google中的YouTube ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 今年創科實習計劃 吸逾1700大學生參加 2021/08/03 今年創科實習計劃 吸逾1700大學生參加 交友程式Bumble 允員工無限放帶薪假 2021/08/02 交友程式Bumble 允員工無限放帶薪假 65%受訪美國員工 為WFH願減薪5% 2021/07/30 65%受訪美國員工 為WFH願減薪5% Walmart再推資助 供全兼職僱員讀大學 2021/07/29 Walmart再推資助 供全兼職僱員讀大學 後疫情工作場所企業紛設戶外區域 2021/07/28 後疫情工作場所企業紛設戶外區域 香港 商業 行業 設計 Google 雲端 工作坊 網上學習 機器學習 香港生產力促進局