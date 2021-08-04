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生產力局夥Google 推全球數碼培訓課程

行政人員版 2021/08/04

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【本報訊】香港生產力促進局將透過旗下生產力學院，推出與Google設計的Grow with Google全球數碼培訓課程，為首間本地機構同時提供Grow with Google中的YouTube

...

欄名 : Good Job Insight

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