新形勢下 港銀行業發展3點思考

一、香港面臨的新形勢

1. 香港是中美對抗的焦點之一

因為眾所周知的原因，中美關係跌至冰點，香港成為中美對抗的主戰場之一，制裁與反制裁輪番上演。在可預見的未來，中美角力難以緩解，美國繼續利用香港壓制中國發展，挑戰中國底綫的行為有可能延伸到金融相關領域，以達到其打擊香港國際金融中心地位的險惡目的。

2.新冠疫情反覆，經濟待持續復甦

反反覆覆的新冠疫情重創香港經濟，政府採取了各種措施刺激經濟恢復，取得了初步成效。近日，財政司司長陳茂波接受採訪時表示：「香港最壞的時候已經過去。」

疫情反覆 復甦荊棘滿途

但是，消費行業尤其是旅遊相關業態仍然處境艱難。香港是典型的外向型小型經濟體，但未來一、兩年與外界的往來仍很難恢復至疫情前的正常狀態，加上中美關係如此撲朔迷離，香港經濟的持續復甦之路滿布荊棘。

3.融入國家發展大局，是唯一出路

香港特區政府各級官員多次表示，香港必須融入國家發展大局，這已成為香港各界主流共識。進一步來說，只有通過融入國家發展大局，得到中央政府信任和支持，才是徹底解決香港深層次民生頑疾、確保一國兩制行穩致遠、保持香港國際金融中心地位不動搖的唯一出路。

二、香港銀行業挑戰與機遇

1.香港銀行業正經歷着前所未有的挑戰

新冠疫情導致的百態蕭條與跨境流動停滯、全球流動性氾濫導致的極端低利率環境，以及中美對抗導致的經營合規性挑戰，都嚴重地衝擊着香港銀行業。好在香港金融業根基強健，金管局前瞻性地採取各項風險抵禦措施，未有發生系統性風險事件。但是，過去一年來，香港主要銀行經營溢利均錄得雙位數下滑，風險撥備計提均大幅增加。

在環球經濟普遍不景氣的狀況下，香港銀行業增長的希望主要來自內地。目前，內地對房地產業、互聯網業、教育培訓行業大力整肅、強化監管，某些領域的信用風險正在增加。與內地何時恢復正常通關？將來通關後人流、商貿、消費等能恢復至幾成？即將落地的「跨境理財通」政策力度如何？這些不確定性，均對香港銀行業帶來挑戰。

銀行財管業務 潛力無限

2.財富管理業務是最重要機遇

香港是全球富豪最青睞的城市。統計顯示，今年上半年，香港擁有1,000萬港元或以上淨資產的富翁達51.5萬人，佔全港相關年齡人口額28.7%，即每約12名港人有一個千萬富翁，比去年上半年增加2%；同期香港房地產總交易量飈升至24年以來的最高點，總成交額增至4,687億港元，為1997年以來最高水平，較去年同期增長74%。

香港依然是全球最重要的資產管理中心，即使去年以來跨境保險業務幾乎陷入停滯，香港主要銀行財富管理相關業務收入均錄得雙位數增長，個別表現突出的銀行甚至翻倍。「跨境理財通」的落地無疑是再注入一劑強心針，香港銀行業是主戰場，是最大的受益者，為財富管理業務的未來帶來無限潛力和想像空間。

中資企業 更願在港上市

3.資本市場業務帶來新增長動力

過去10年，港交所在促進中港兩地互聯互通上成效顯著，現時恒指70%是中資相關股份，而中美在金融市場上的博弈，也導致更多中資企業將來更願意選擇在港上市。近期港股過度反應、非理性調整應已到位，反轉向上是大概率事件。

與此同時，預計今年下半年人民幣將出現階段性貶值，以刺激內地出口行業，避險資金流入香港也將進一步帶動資本市場修復。因此，預計資本市場未來幾年將保持火熱態勢，為香港銀行業在IPO融資、交易孖展、債券發行與承銷這些資本市場相關業務上帶來持續增長動力。

三、對策與建議

1.確保香港國際金融中心地位

香港是中國的國際金融中心，當中成因有四：一是貨幣自由兌換，無外滙管制，資金流通基本無限制；二是稅率低且稅制簡單，自由港也是一個單獨關稅區；三是背靠祖國，是資金進入內地的首選之地，也是內地資金出海的橋頭堡；四是獨特的地理優勢，以及中西結合的文化特質。

金融中心的核心是制度與法制，在美國把香港作為中美對抗焦點之一的當前，中央政府應向全世界釋放更加力挺香港國際金融中心地位的訊號和政策，香港金管局應確保金融體制的健全和堅韌。

2.盡快逐步恢復與內地正常通關

香港主流民意和經貿界急盼與內地恢復正常通關，以提振本港經濟。中央政府如能盡快同意逐步恢復與香港的正常通關，將大大增強香港經濟恢復的信心，大幅提振香港資本市場。另外，兩地人民的民生往來不可長時間處於非正常狀態，恢復正常通關是當務之急。

善用金融科技 積極轉型

3.香港銀行業要積極應對機遇與挑戰

在充滿各種「危」與「機」的今天，香港銀行業惟有積極應對，方有出路可尋。首先，要共同維護香港金融體系的穩健性，堅守合規運營及防範風險；第二，積極轉型，抓緊機遇，打造香港成為更強大的全球資產及財富管理中心；第三，高度重視利用金融科技提升客戶服務效率和體驗。香港金管局很有遠見地發布了「Fintech 2025計劃」，要求本港銀行積極響應。

新冠疫情肆虐期間，科技的力量對減少人群接觸並同時保障業務連續性，發揮了重要作用，各行各業也愈發重視在後疫情時代發展科技，以提升服務效率。在大勢所趨下，香港銀行業要持續加大金融科技投入，整體提升客戶體驗，尤其是即將實施的「跨境理財通」必須妥善解決「客戶帳戶遠端開立、客戶諮詢遠端解答、風險糾紛遠端調節、客戶權益遠端保護」等問題。（本文僅代表筆者個人觀點）

▲ 在美國把香港作為中美對抗焦點之一的當前，中央政府應對全世界釋放更加力挺香港國際金融中心地位的訊號和政策。（資料圖片）