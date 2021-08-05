運動遊戲化 疫下輕鬆動起來

美國一項研究顯示，合適誘因有助鼓勵人們做運動、保持身體活躍。如何讓運動健身過程變得較有趣是一回事，更重要是如何讓人持之以恒，幫助人們在疫情期間動起來。

科學期刊《JAMA Network Open》刊登一項研究，將參與者分成3組，並提供計步器。對照組沒有任何誘因，另外兩組中，一組同時享有社交支援以及與減磅掛鈎的經濟誘因，達到運動量目標最多可獲120美元，若每周運動量不達標，則每周扣10美元，另一組則只有社交支援。

社交經濟誘因 助增運動量

結果顯示，享有社交與經濟誘因的一組中，有多達48%人達到每日運動量目標，而只有社交誘因的一組有41%人達標，對照組則僅有25%人達標。

將運動遊戲化（gamification），意即提供適切誘因，鼓勵人們保持身體活躍，並控制部分病情例如乙型糖尿病。對不少人而言，做運動減磅是極為艱辛枯燥的過程，若將其變得更有趣，無疑成為他們運動的誘因，更締造另類商機。美國科企Peloton冀在今年年底推出一款名為Lanebreak的遊戲程式，讓人在踩單車機時，根據音樂速度保持運動量，並進行多種挑戰。

疫下變懶惰 逾半港人增磅

在本港貿發局前年舉辦的「香港國際醫療及保健展」上，曾展示一款來自日本的智能復康運動系統TANO。用戶站在機器面前，就可被測量到身體姿勢問題，例如寒背與脊柱側彎等，並根據指示進行鍛練，玩多種具娛樂性的體感運動，例如抹窗或蛙泳，避免較為沉悶的機械化重複運動。

保持身體活躍是提高抵抗力的最佳途徑，惟港人疫下未能培養良好運動習慣。據亞洲運動及體適能專業學院（AASFP）調查發現，18歲以上人士當中，有6成人表示因疫情而減少運動量，多達21.2%人減少8成或以上運動量。53.4%受訪者承認體重增加，多達21.3%表示體重增加4至7磅。

社交因素是運動的一大誘因，疫下尤甚，若身邊有好友或親人肯陪伴自己運動則最好不過，即使是獨居者，亦可藉綫上通訊軟件尋找運動群組，相約在家中一起運動並互相督促。

訂犒賞目標 培養運動習慣

不過，要持之以恒，除了靠社交與朋輩壓力外，更宜考慮為自己提供物質獎勵。香港中文大學有份參與的相關研究顯示，150美元的誘因更有助男性努力減磅，對女性則無效。

對女性而言，體驗式獎賞例如去做一次足療或按摩，或會更有吸引力。甚麼類型的物質誘因才適合自己，值得人們親自探索，培養長遠的運動習慣。

▲ 做運動減磅過程艱苦，若將運動遊戲化，無疑可增加做運動的誘因。（法新社資料圖片）