家族辦公室形態多 明辨性質利業務

記得特首林鄭月娥在《2020年施政報告》指出，「近年，家族辦公室業務發展蓬勃，是財富及資產管理業重要的增長部分。為進一步推動香港的家族辦公室業務，投資推廣署將成立專責團隊，在本港及其他主要市場加強宣傳香港的優勢，並為有興趣來港營辦的家族辦公室提供一站式支援服務。」

目前，市場上自稱為「家族辦公室」的營運者為數不少，但家族辦公室與提供理財服務的資產管理公司之間的分別，迄今未得到外界充分了解，有機會令家族辦公室在亞洲的發展起不到其應有的作用。

筆者在本欄的前文「辨清『多家族辦公室』性質利健康發展」對此作了初步分析，本文則擬進一步闡釋，並以大名鼎鼎經營「多家族辦公室」業務的ICONIQ Capital作為案例去說明。

首先，扼要細分一下家族辦公室的組織形式。一般來說，家族辦公室可以分為3種，第一種是「嵌入式家族辦公室」，這類家族辦公室沒有正式的組織結構，只是家族企業裏的工作人員，比如董事長秘書或會計，替這個家族管理家族事務。我們討論的焦點，不屬於這一種。

單一多支家族形式 助鞏成員團結

第二種為單家族辦公室，有較為正式的組織架構管理單個家族的財務和非財務事務。大部分單家族辦公室非常容易辨識，另有一部分稱為Single-multi Family Office的子類，姑且譯為「單一多支家族辦公室」，即為一個大家族的不同分支，分別管理着各自的財富和其他家族事務，同時也可以共用大家族辦公室的平台和資源。

這種「單一多支家族辦公室」是有其市場的。在一些大家族裏，各子女可能有不同的投資和理財主張，有人喜歡投資房地產，有人傾向影響力投資，有人更熱衷慈善，如果硬要對財富和家族事務進行統一管理，子女之間很可能催生更多矛盾和衝突。以「單一多支家族辦公室」的組織形式，一來可以維持家族傳承的大方向，二來給各分支家庭足夠的自主權，管理自己的財務和非財務事務，這樣的形式或許更有助鞏固家族成員之間的和諧及團結。

多家族辦公室 3類組織形態

第三種是多家族辦公室，其性質和操作有最多爭議。目前，市場上就有很多自稱為「多家族辦公室」的組織機構。這種多家族辦公室，筆者試將之分為3類組織形態。

其一是「封閉式多家族辦公室」。封閉的意思，是幾家志同道合的家族，聯合組成為一個「封閉式多家族辦公室」，共同管理、共享資源，沒有動機吸引更多家族加入，只為「封閉圈」內的家族成員服務，成員既是持份擁有人，也是客戶。這種類型，筆者認為是較為純粹的多家族辦公室。

其二是「獨立多家族辦公室」（Independent Multi-family Office）。這是由投資專業人士經營和主理的多家族辦公室，例如在投行或私行工作的專業人士自立門戶，創辦一個家族辦公室，向外招攬客戶，為客戶進行家族財富管理。這個獨立多家族辦公室的成員只是客戶，並非持份擁有人，獨立多家族辦公室具有商業追求盈利的性質。

其三是「非獨立多家族辦公室」（Dependent Multi-family Office）。所謂非獨立，是比如在一家銀行內設立的多家族辦公室，屬銀行或金融機構裏的子機構，純粹為吸納客戶，為客戶進行財富管理的盈利機構。

目前，市面上很多所謂多家族辦公室的組織，大部分屬於後兩類。究竟它們是否真正的多家族辦公室，是值得深究的。筆者在「辨清『多家族辦公室』性質利健康發展」一文中，以「資產投資比例和規模」、「服務客戶數量多寡」以及「員工忠誠度」來衡量這類多家族辦公室和投資理財公司之別；這類多家族辦公室追求利潤的性質，無可避免與家族客戶的利益有所衝突。關於這方面的討論和分析，有興趣的讀者可參考前文，筆者於此不贅。

誠然，不少家族加入這樣的多家族辦公室，除了成本的考量，也看重這些投資家和銀行（尤其是國際知名大銀行）的豐富理財經驗、廣泛投資網絡、高水平市場研究團隊等，這些或許能抵銷潛在的利益衝突所造成的影響。但無論如何，只要和家族有利益衝突，是否還是屬於多家族辦公室就值得商榷。

討論至此，我們不妨看看Facebook創辦人朱克伯格所加入的多家族辦公室ICONIQ Capital。ICONIQ Capital成立於2011年，創始人Divesh Makan持沃頓商學院MBA學位，先後在高盛和摩根士丹利擔任財富顧問，2011年聯同幾名摩根士丹利同事創建了ICONIQ，朱克伯格是首批客戶之一。

「朱克伯格朋友圈」 服務眾多富豪

ICONIQ最主要的兩項業務分別為ICONIQ family office以及ICONIQ Growth，前者為客戶管理財富和其他需求，包括金融投資、稅務規劃、地產管理和子女教育問題等服務，後者則直接投資基金，主要憑藉其廣闊的矽谷人脈資源優勢，進行風險投資。

目前，除了朱克伯格，還有Facebook的聯合創始人Dustin Moskovitz、營運總監Sheryl Sandberg、LinkedIn創始人Reid Hoffman、Twitter創始人Jack Dorsey、前Uber行政總裁Ryan Graves等，甚至荷里活明星都成為了ICONIQ的客戶。因此，ICONIQ Capital也被業界稱為「Zuck & Friends」，如今其服務客戶遍布全球，辦公室設立於美洲，歐洲和亞洲。

照上述的定義，ICONIQ應屬「獨立多家族辦公室」，但筆者卻有一個大大的疑問：朱克伯格是世界排名前五的富豪，為何加入一個多家族辦公室？他沒有設立自己的單家族辦公室嗎？這似乎很沒有道理。

超級富豪俱樂部 價值不可估量

ICONIQ當然有其存在的價值：對超級富豪而言，加入ICONIQ意味可以進入一個強大的網絡，由富有而具影響力的個人組成之「超級俱樂部」，所帶來的價值不可估量。但ICONIQ的客戶並非ICONIQ擁有人，兩者具有潛在利益衝突，而且ICONIQ服務眾多富豪和明星，筆者猜測朱克伯格不會將大部分資產放在ICONIQ裏。那麼，按照「資產投資比例和規模」來衡量，ICONIQ還是真正的多家族辦公室嗎？

朱克伯格到底有沒有一個管理自己龐大財富的單家族辦公室？他和妻子在2015年成立了「Chan Zuckerberg Initiative」（CZI），該機構並非註冊慈善機構，而是一家有限公司。夫妻倆承諾在有生之年，將其所持有的99%的Facebook股份捐出，用於開發人類潛能和促進平等，但其實是放在CZI。筆者大膽猜測，CZI才更像是朱克伯格的單家族辦公室。

不論如何，家族辦公室的多種形態，很容易和市面上的資產管理公司產生混淆。明辨家族辦公室的性質，是推動家族辦公室業務在香港健康發展的一個關鍵。

▲ 2011年成立的ICONIQ Capital服務眾多富豪和明星，包括Facebook創辦人朱克伯格（圖右）以及營運總監Sheryl Sandberg（圖左）。（法新社資料圖片）