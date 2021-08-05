四分一世紀，張家朗從胎兒搖身成為世界級劍神，代表香港在奧運奪金；四分一世紀，林順潮醫生從大學教授搖身成為中國內地眼科醫院王國創辦人，不單在醫學界，更在商界叱咤風雲。

跟友人談成就，醫生笑說，最大莫過於在威院得到室內指定車位，這絕對是身份象徵，二十五年前的八月一日開始在中大工作，那時只被安頓在實驗室小角落，而車位當然是——on waiting list。

認真回想這四分一世紀，除感恩外，還是只有感恩。在大學庇蔭下，獲得了不少機遇，於肺癌研究領域從香港走到中國，再走出東南亞，及至世界各國，能跟全球研究者共同努力改變治療方法，以達到與癌共存目的。

據美國癌症登記資料庫SEER統計，肺癌死亡率從二○○六開始，每年下降約百分之三至六（註），主要是個體化標靶治療讓部分肺癌患者得以長期生存，例如：ALK基因突變陽性肺癌患者，用上二代標靶藥後，其五年存活率高達百分之六十三（註），就是沒有基因靶點，只要PD-L1表達超過百分之五十，用上免疫治療的五年存活率，也可超過百分之三十（註）。

這些統計數字背後，是一張又一張熟悉臉孔，有老有年輕、有微笑也有淚痕、有一起擊掌為成功治療歡呼，也有輕拍肩頭以示安慰。能與病人走過幽谷，用所學、所研發的治療觸動生命，這便是這二十五年，也許是畢生最大成就。

註：Hollander et al, NEJM, 2020；Mok et al, Annals of Oncology, 2020；Reck et al, JCO, 2021；Mok et al, Lancet, 2019.