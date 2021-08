四分一世紀,張家朗從胎兒搖身成為世界級劍神,代表香港在奧運奪金;四分一世紀,林順潮醫生從大學教授搖身成為中國內地眼科醫院王國創辦人,不單在醫學界,更在商界叱咤風雲。

跟友人談成就,醫生笑說,最大莫過於在威院得到室內指定車位,這絕對是身份象徵,二十五年前的八月一日開始在中大工作,那時只被安頓在實驗室小角落,而車位當然是——on waiting list。

認真回想這四分一世紀,除感恩外,還是只有感恩。在大學庇蔭下,獲得了不少機遇,於肺癌研究領域從香港走到中國,再走出東南亞,及至世界各國,能跟全球研究者共同努力改變治療方法,以達到與癌共存目的。

據美國癌症登記資料庫SEER統計,肺癌死亡率從二○○六開始,每年下降約百分之三至六(註),主要是個體化標靶治療讓部分肺癌患者得以長期生存,例如:ALK基因突變陽性肺癌患者,用上二代標靶藥後,其五年存活率高達百分之六十三(註),就是沒有基因靶點,只要PD-L1表達超過百分之五十,用上免疫治療的五年存活率,也可超過百分之三十(註)。

這些統計數字背後,是一張又一張熟悉臉孔,有老有年輕、有微笑也有淚痕、有一起擊掌為成功治療歡呼,也有輕拍肩頭以示安慰。能與病人走過幽谷,用所學、所研發的治療觸動生命,這便是這二十五年,也許是畢生最大成就。

註:Hollander et al, NEJM, 2020;Mok et al, Annals of Oncology, 2020;Reck et al, JCO, 2021;Mok et al, Lancet, 2019.