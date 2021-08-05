豪得起，才是一種福氣

做得朋友，當然要雙向，有時你豪俾我，有時又到我豪番俾你，那才有意思，而這個豪，可以是時間、心神、愛心、感情、幫忙等等。人與人之間能夠維持關係和情誼，離不開你氹下我、我又氹下你，今次你為我兩脅插刀，下次咪輪到我同你赴湯蹈火囉！最緊要彼此都曉得抱持着以下的態度對待人家對自己的好：一、有來有往；二、不奉旨；三、懂尊重和珍惜，那情誼基本上必能持續。

我經常半開玩笑地說：人生於世，各種的關係，朋友也好、情人也好，無非你搵下我笨，我又搵下你笨；「搵笨」此處並非指立心不良𢱑着數，而是指不完全對等的give and take，例如，今次我俾你搵下笨，我give你take，豪了一次給你，你下次識do，主動來一次你give我take，那就皆大歡喜。人與人之間就是這樣，根本彼此相交不可能每次都要求各方五十對五十的公平，但只要關係能開開心心兼容到有時你搵下我笨，我隻眼開隻眼閉，有時到我又搵下你笨，你又心甘命抵，那彼此就能有緣繼續歡喜來往。

因此，遇上以下一類人，絕不會交心：永遠單向，長期只有別人豪俾佢，卻從沒倒轉過來見他為別人拔刀相助。與骨子裏功利底的人交心，嘥氣兼嘥精神，尤其那些好日唔搵你，一搵你就真係搵你笨、唔慌好嘢之人。不過人生流流長，我們總會遇過幾個只往自己益處盤算的人，遇上了，毋須呻笨，之前你對人的那幾場真心相交，就當豪了出去；能豪得起，才是一種福氣。當然，亦無謂跟這類人繼續糾纏，世界何其大，優質朋友多的是。