加國醫療行業 住宿餐飲最缺人 行政人員版 2021/08/05 分享： 【本報訊】加拿大早前公布新增兩條港人永久居留途徑，希望能吸納年輕港人到當地發展。據當地統計局最新職位空缺報告稱，醫療保健、住宿和餐飲業仍大量缺人。 據CIC News網站報道，在5月份，盡管加拿大僱主招 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 生產力局夥Google 推全球數碼培訓課程 2021/08/04 生產力局夥Google 推全球數碼培訓課程 今年創科實習計劃 吸逾1700大學生參加 2021/08/03 今年創科實習計劃 吸逾1700大學生參加 交友程式Bumble 允員工無限放帶薪假 2021/08/02 交友程式Bumble 允員工無限放帶薪假 65%受訪美國員工 為WFH願減薪5% 2021/07/30 65%受訪美國員工 為WFH願減薪5% Walmart再推資助 供全兼職僱員讀大學 2021/07/29 Walmart再推資助 供全兼職僱員讀大學 醫療機構 住宿 餐飲 行業 醫療行業 零售 求職招聘 加拿大 疫情 服務