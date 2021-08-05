加國醫療行業 住宿餐飲最缺人

【本報訊】加拿大早前公布新增兩條港人永久居留途徑，希望能吸納年輕港人到當地發展。據當地統計局最新職位空缺報告稱，醫療保健、住宿和餐飲業仍大量缺人。

據CIC News網站報道，在5月份，盡管加拿大僱主招

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