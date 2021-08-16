抓緊千禧世代財富效應　高盛資產管理與中銀香港攜手合作拓新機遇

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投資者如何應對亞洲高收益債券波動市況 ?
1980至2000年代出生的一群又稱「千禧世代」，他們陸續投身社會工作並手握更多財富，其消費及投資取態逐漸成為市場焦點，金融機構也紛紛瞄準這批投資新世代。
高盛資產管理和中銀香港的專家均表示，千禧一代現正引領價值觀潮流，勢會徹底改變投資行為模式及市場格局，因此呼籲市場不容忽視，以免錯過千禧世代帶來的投資機遇。
千禧消費型態成為最強投資動力
美國持續錄得通脹，外界預期聯邦儲備局將於不久的將來加息，以壓抑通脹。高盛資產管理基本面股票基金經理林宗賢認為，美國近期的通脹數據都是基於刺激經濟政策，以及疫情下工資及產品價格升幅來自低基數，屬於特別情況。他稱：「美國10年期國債孳息率已經從高位回落，大致徘徊在1.2%至1.3%之間，顯示通脹上漲是在可控的範圍，而利率的壓力並非太大。另一方面，我們看到個別股票板塊因應消費市場的結構性需求出現改變，而表現出強勁的增長動力，例如數碼轉型帶動的科技行業，因科技發達而衍生的消費行業，以及因疫情而廣受重視的潔淨能源及環保相關行業。」
以上3個板塊增長動力，正是林宗賢所總結的千禧世代生活態度。「不論是生於已發展還是發展中國家，千禧一代繼承了上一輩（嬰兒潮世代）所累積的財富，而且生於富裕年代，他們是現時消費力最高的一群。再者，他們自小已經習慣使用科技，所以擁有屬於他們一代的消費型態和價值觀。」他解釋：「他們熱衷接受新的業務模式，特別是突顯個人品味的品牌，同時非常關注環保和個人健康。」
林宗賢更強調，近年不同年齡層均開始陸續仿效或接納千禧一代的生活型態，而疫情更加速了這種千禧效應。他指出：「網上消費和娛樂本來是千禧世代的習慣，但因為疫情，其他年齡層的人也開始習慣在網絡上活動，所以部分經營電商或串流平台在疫情期間生意急升，即使疫情高峰期後，業務仍有穩定增長。」
高盛資產管理香港零售客戶業務主管陳玉冰表示，在疫情期間，投資者多了時間在家，他們一直主動尋找投資機會。「香港的零售投資者近年對於購買傳統資產，如股票、債券及房地產仍然表現熱情，同時亦嘗試尋找不同的投資主題，例如地區性基金或主題基金。」她補充：「本地投資者的投資需求一向多元化，所以高盛資產管理一直開發不同的基金產品供市場選擇，例如以特定主題或產業、新興市場、多元資產收益（Multi-asset income），以及量化基金（Quantitative fund）為主。」
改革銀行服務 迎合千禧世代需求
隨着虛擬銀行進入本地的銀行市場，傳統銀行近年也紛紛提升數碼應用程度，保持競爭力。中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌呼應林宗賢的看法，認同1980年代至2000年出生的千禧世代擁有累積財富的能力，所以公司非常重視他們的理財需要。
他說：「以往理財要找RM（Relationship Manager，客戶關係經理），但現時的千禧世代傾向使用數碼渠道，根據自己的需要作出投資決定，所以中銀香港在現時的理財服務中，會定期提供緊貼市況的資訊及投資策略分析，方便新一代投資者為自主理財作準備。我們與包括高盛資產管理在內的逾30間基金公司合作拍攝短片講解及分析環球市場走勢。另外，我們更擁有流動應用程式的設計團隊，負責中銀香港流動應用平台的版面功能設計，務求程式能符合年輕投資者的用家體驗。」
中銀香港於今年2月推出一站式手機財富策劃平台「PlanAhead智‧未來」，涵蓋「財富策劃服務」及「智選基金組合」兩大功能，最近更推出買賣碎股的「NotALot碎股易」，以及置於智能手機開機版面的「股票Widget」服務，方便年輕投資者以最快速度完成買賣。
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