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CHANEL J12以外的男士之選

副刊版 2021/08/06

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要數CHANEL的經典，時裝類別有tweed jacket、手袋系列有2.55、腕錶亦有J12，當中似乎只有中性的J12可讓普遍男士有機會一親品牌香澤。為了安撫男士們的心靈，品牌於2016年決定打正旗

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