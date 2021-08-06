CHANEL J12以外的男士之選 副刊版 2021/08/06 分享： 要數CHANEL的經典，時裝類別有tweed jacket、手袋系列有2.55、腕錶亦有J12，當中似乎只有中性的J12可讓普遍男士有機會一親品牌香澤。為了安撫男士們的心靈，品牌於2016年決定打正旗 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 Glashutte Original 森林綠及電光藍 2021/07/30 Glashutte Original 森林綠及電光藍 TAG Heuer Connected 加入Super Mario添童真 2021/07/23 TAG Heuer Connected 加入Super Mario添童真 Hermes腕上藝術漫遊 2021/07/16 Hermes腕上藝術漫遊 Dior Lucky Charms期間限定店 宇宙漫遊 2021/07/09 Dior Lucky Charms期間限定店 宇宙漫遊 精工成立140周年 疫情下新常態慶祝 2021/07/09 精工成立140周年 疫情下新常態慶祝 消費資訊 消費種類 鐘錶 Chanel 品牌 時裝服飾種類 時裝服飾