科大數碼MBA　推出亞洲首個虛擬課室

作為創意教育的先驅，科大MBA推出亞洲首個虛擬課室，專為其Digital MBA for Global Leaders （DiMBA）而設。科大商學院副院長兼MBA課程總監陳泰元教授指：「自DiMBA開辦以來，我們收到來自香港、中國大陸、日本、星加坡以至許多其他地區的專業人士的申請。虛擬課室標誌着科大創新教學的里程碑，讓來自世界各地的學生連結在一起，加強師生間的良好的互動和交流，如同在實體課室學習一樣。」

▲ 科大商學院副院長兼MBA課程總監陳泰元教授表示，虛擬課室標誌着科大創新教學的里程碑，先進教學平台及科技加強師生間的互動，帶來無縫學習體驗。

虛擬課室多元設備 提升學習效能

在虛擬課室內，學生只要在電腦上登入並設置攝錄機和揚聲器，他們的臉孔便會在弧形的影像幕牆上出現，而導向聲音系統則讓導師與學生之間的對話如同面對面時一樣自然。

此外，同學之間的學術交流亦是修讀MBA不可或缺的一部分。透過創新教學平台及科技，學生不但可以看到整個課室，更可以清晰地看到同學們的容貌，讓他們在相輔相成的學習環境中參與小組討論、分享各自的習作等。

虛擬課室對教學也有好處，盡管今時今日大部分老師和學生都習慣了虛擬教學，但是要求學生在固定的攝錄機前專心上課無疑是一項挑戰。虛擬課室所配備的教學功能和感知工具有助鼓勵自然流暢的對話，讓學生更投入課堂。陳教授說：「科大的DiMBA旨在培育技術全面的未來領袖，讓他們提升數碼能力。除商業x科技的課程外，課程加上企業可持續發展，藝術欣賞等不同領域知識，培養學生多元競爭力，讓事業上更上一層樓。虛擬課室為DiMBA課程的一項重要里程碑，我們將會為這個課程引進更多獨特元素和創新科技。」

▲ 科大MBA推出的亞洲首個虛擬課室，為迎接首批DiMBA學生作好準備。

DiMBA課程 提供創新商業技術知識

這個為期2年的兼讀制課程結合了歷史悠久、備受推崇的科大MBA課程的各項優勢，為在職的專業人士提供嶄新的機會。科大的MBA課程享譽盛名，被《金融時報》評為世界25個最佳MBA之一*。DiMBA採用混合學習模式，課程50%在實時虛擬課室進行，另外50%是自訂進度的在線學習，靈活度高，讓修讀人士兼顧工作與家庭之餘，仍可靈活地安排進修MBA課程。

課程單元集中提供數碼時代中所需的知識。為此，課程結構涵蓋與人工智能、大數據、區塊鏈和Python等創新商業技術有關的單元。事實上，科技和可持續發展已是當今商業市場的核心價值，故頂尖的領袖須更早一步熟習數碼化新常態，提升在虛擬世界工作的領導能力。畢業後，DiMBA學生將獲頒發與傳統全職和兼職MBA畢業生一樣的畢業證書，更可加入科大MBA的校友聯網，在虛擬網絡中與來自超過60國家的5,000多位校友交流聯繫。

如欲獲取更多資訊，請瀏覽本課程的網站：www.mba.ust.hk/dimba

*指本學院的全職MBA課程於《金融時報全球MBA排名（2021年）》的名次。

▲ 位於科大的李兆基商學大樓。

（資料由客戶提供）