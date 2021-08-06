The Ritz-Carlton Maldives 落戶馬爾代夫 3酒店同駐人工島 副刊版 2021/08/06 分享： 椰林樹影、水清沙幼的馬爾代夫，向來是不少人心目中的夢幻度假天堂。最近又有全新酒店插旗，The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands剛於6月正式開業，為這個世外桃源的奢 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 馬德里110年酒店華麗再現 麗茲文華東方酒店美好年代的風采 2021/07/23 馬德里110年酒店華麗再現 麗茲文華東方酒店美好年代的風采 潮拜 BTS 最新韓國藝人博物館 2021/07/09 潮拜 BTS 最新韓國藝人博物館 南韓首間Luxury Collection品牌酒店 奢華氣派傳承百年歷史 2021/07/09 南韓首間Luxury Collection品牌酒店 奢華氣派傳承百年歷史 空中豪遊塔斯曼尼亞 揮桿品酒賞山脈美景 2021/06/25 空中豪遊塔斯曼尼亞 揮桿品酒賞山脈美景 悅榕集團新品牌Buahan落戶峇里 無門無牆別墅營造沉浸式體驗 2021/06/11 悅榕集團新品牌Buahan落戶峇里 無門無牆別墅營造沉浸式體驗 馬爾代夫 酒店