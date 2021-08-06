期間限定親子賽車互動體驗館 必玩電動車•FPV模型車賽道 副刊版 2021/08/06 分享： 很多小朋友玩過玩具車，但談到專業賽車又好像遙不可及。由體驗學習平台YUM ME PLAY開設的Junior Racing Academy，以賽車作為主題，小朋友可透過各種STEAM玩意接觸賽車，亦有適 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 Schweppes期間限定體驗館 免費打卡試飲兼換禮品 今日 Schweppes期間限定體驗館 免費打卡試飲兼換禮品 星夢郵輪復航 首試雲頂夢號Seacation 2021/07/31 星夢郵輪復航 首試雲頂夢號Seacation 親子一站式玩盡荃灣馬灣 探索全港首個海洋體驗館 2021/07/30 親子一站式玩盡荃灣馬灣 探索全港首個海洋體驗館 淺水灣 Artspace K童年主題陶藝特展 2021/07/27 淺水灣 Artspace K童年主題陶藝特展 口罩品牌Gimans Care新實體店 1.5米江大叔變打卡位 2021/07/24 口罩品牌Gimans Care新實體店 1.5米江大叔變打卡位 汽車 電動車 親子活動 K11 MUSEA