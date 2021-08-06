Schweppes期間限定體驗館 免費打卡試飲兼換禮品

Schweppes（玉泉）這經典品牌由細飲到大，相信沒人未飲過忌廉汽水或湯力。今個夏天特設的「邂逅經典Schweppes Club」，由即日起至8月23日，Schweppes氣泡「四感」體驗館進駐銅鑼

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