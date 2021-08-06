Schweppes期間限定體驗館 免費打卡試飲兼換禮品 副刊版 2021/08/06 分享： Schweppes（玉泉）這經典品牌由細飲到大，相信沒人未飲過忌廉汽水或湯力。今個夏天特設的「邂逅經典Schweppes Club」，由即日起至8月23日，Schweppes氣泡「四感」體驗館進駐銅鑼 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 期間限定親子賽車互動體驗館 必玩電動車•FPV模型車賽道 今日 期間限定親子賽車互動體驗館 必玩電動車•FPV模型車賽道 星夢郵輪復航 首試雲頂夢號Seacation 2021/07/31 星夢郵輪復航 首試雲頂夢號Seacation 親子一站式玩盡荃灣馬灣 探索全港首個海洋體驗館 2021/07/30 親子一站式玩盡荃灣馬灣 探索全港首個海洋體驗館 淺水灣 Artspace K童年主題陶藝特展 2021/07/27 淺水灣 Artspace K童年主題陶藝特展 口罩品牌Gimans Care新實體店 1.5米江大叔變打卡位 2021/07/24 口罩品牌Gimans Care新實體店 1.5米江大叔變打卡位 汽水 商場活動 希慎廣場 Hysan Place