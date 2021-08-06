袁國勇教授說，要全港九成以上市民接種冠毒疫苗後，才可以安全。他解說，接種疫苗後仍有新患者在鼻腔拭子測試中，發現高分量變種Delta病毒，只是他沒有解釋為何是九成，也沒有解說何謂安全。

要定下安全水平，邏輯上便應先為「安全」下定義，若「安全」定義是像二○一九年前的生活，可以自由進出香港、大家毋須社交距離和戴口罩而仍能長期清零，那麼就算百分百市民接種疫苗後，也未能達此安全目標。原因很簡單，疫苗的基本原理，根本不是完全預防感染發生，而是預防感染後所引起的嚴重病徵和併發症。

疫苗可令身體產生抗體，但要知道，這抗體並非長期留守在鼻腔、喉嚨，而是在血清裏不斷循環。當病毒經由環境跑進鼻腔、喉嚨時，仍是有機會引起感染；以往，病毒會生長繁殖，繼而跑進氣管和血液引起肺炎和其他併發症，惟已接種疫苗的身體早有準備，於病毒未全面生長前，體內抗體已能認出外來侵略者，並喚起各方白血球細胞群起殲滅病毒，因而預防嚴重病徵導致的併發症和死亡，所有主要比較性三期臨床研究，皆以此作研究終點（Research Endpoint）。

基於疫苗生物原則，「安全」可以被定義為感染後能完全康復，就如以往染上感冒一樣，美國感染冠毒人數再次增加，但死亡人數已是高峰期的十分之一，百分之九十九的死亡個案都涉及未接種疫苗之患者，因此，無論接種率多寡，人類也可從疫苗得益。

安全並非統計數字，而是個人選擇，選擇接種疫苗便能得到這份安全。