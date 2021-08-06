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泰國波衫事件

副刊版 2021/08/06

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今次奧運，除了香港鬧出波衫事件外，泰國史上第一位羽毛球世界冠軍Ratchanok Intanon也有類似遭遇，但結局卻截然不同。當Ratchanok完成兩場分別對匈牙利和馬來西亞的比賽後，泰國網民批評她穿着上陣的球衣不稱身，擔心太過鬆身會影響往後賽事的臨場發揮，要求當局替其更換運動服。我看過那件像加大碼的羽毛球衣，確實有點礙事。

今屆的泰國羽毛球國家隊贊助商，是當地運動品牌Grand Sport。在重大賽事中，贊助商與國家隊一旦簽了約，就不可能允許球員私自決定穿別的品牌在奧運期間亮相；而特製給國家隊於奧運穿着的運動服全都需要訂造，不會有額外現貨作後備。那麼，這個局如何拆呢？

Grand Sport找來Ratchanok個人贊助的日本品牌Yonex協助，希望讓她穿回自己熟悉的Yonex戰衣上場，但由於合約所規，故要用泰國國徽遮蓋Yonex標誌，才可給Ratchanok穿。對Grand Sport來說，雖然Yonex標誌不可亮相，但看慣羽球賽事的觀眾又豈會認不出？奧運贊助費由Grand Sport出資，但風頭卻可能被Yonex蓋過，如此蝕底，該如何決定呢？而對Yonex而言，既非贊助商，若幫忙只是義務，卻又不能出商標，同樣令人覺得好蝕底，那應該答應抑或拒絕呢？

結果，雙方一拍即合，在泰國政府及泰國羽毛球協會協助下，球衣趕及在Ratchanok下一場關鍵賽事前送到，而她亦晉身八強。此事本有可能發展成一場危機，但Grand Sport的做法令自家品牌、Yonex、Ratchanok、泰國政府及泰國羽毛球協會，都變成all win局面，泰國人民大讚。要處理這種危機並不難，只要：一、各方面都懂和肯顧全大局；二、以正在代表自己地方作戰的運動員之最大福祉為考慮；三、少點計算和謀算個人利益，即可。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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