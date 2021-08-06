HABITU年度Rosemantic Summer 精選玫瑰主題特飲甜品及下午茶 副刊版 2021/08/06 分享： HABITU一年一度的Rosemantic Summer會以盛夏玫瑰為主題，由即日起至8月31日會推出多款以玫瑰花為主要食材的甜點及飲品，全部以天然食材入饌。而為配合粉紅玫塊的浪漫主題，全綫分店亦布置 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 北京樓 X Impossible Foods 推出時令植物肉菜單 今日 北京樓 X Impossible Foods 推出時令植物肉菜單 瑰麗酒店彤福軒推出雲南菇菌菜 8 道全新時令佳餚 2021/08/02 瑰麗酒店彤福軒推出雲南菇菌菜 8 道全新時令佳餚 卅二公館推出菇菌盛宴 展示雲南野生食材豐富多樣性 2021/08/02 卅二公館推出菇菌盛宴 展示雲南野生食材豐富多樣性 上三兩期間限定蟹食嘗味菜單 重現老上海情懷 2021/07/31 上三兩期間限定蟹食嘗味菜單 重現老上海情懷 中環翠玉軒推全新餐單 加入手工粵菜新派點心 2021/07/31 中環翠玉軒推全新餐單 加入手工粵菜新派點心 品牌 設計 美食 菜式 魚 甜品 蛋 飲品 朱古力 牛肉