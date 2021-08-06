HABITU年度Rosemantic Summer 精選玫瑰主題特飲甜品及下午茶

HABITU一年一度的Rosemantic Summer會以盛夏玫瑰為主題，由即日起至8月31日會推出多款以玫瑰花為主要食材的甜點及飲品，全部以天然食材入饌。而為配合粉紅玫塊的浪漫主題，全綫分店亦布置

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