另類煙禍害深 立法監管不容緩

港大研究發現，青少年使用加熱煙後健康風險大增。本港至今仍未有效監管電子煙與加熱煙，外地則陸續立法監管與禁售，監管商家宣傳方式，糾正民眾對此類產品的錯誤認知。

無「減害」效果 呼吸病風險更高

港大公布首個關於加熱煙對人體健康的非實驗室研究，發現青少年使用加熱煙後持續出現呼吸系統症狀的風險，比從不使用加熱煙的人士高出88%，甚至較使用傳統香煙的青少年高出46%，反映加熱煙根本不具備所謂「減害」的效果。

至於加熱煙為何會引起較大健康風險，成因仍有待研究，但學者表示可能與加熱煙比傳統香煙相對容易入口有關。

市民對加熱煙與電子煙等另類煙產品的態度近年有所轉變，吸煙與健康委員引述調查指出，多達三分二受訪者支持全面禁止另類煙，吸煙人士當中支持的比率亦有4成之多。政府過去雖有作出類似倡議，惟至今仍未能通過有關議案。

另類煙產品危害極深，但仍受年輕人歡迎，除了因口味較易入口，亦與其宣傳方式有關。據吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，坊間部分廣告宣稱另類煙是「無煙臭」、「無煙油」及「香味美容煙」等，甚至大打有助戒煙等旗號，存失實之嫌。此外，產品宣傳、銷售途徑、及設計皆專門針對年輕人喜好。

外地陸續針對另類煙實施監管與取締，澳洲的電子煙禁令將在今年10月起生效，當地人此後不得購買或進口含尼古丁的另類煙產品。

美國多個州亦已採取監管措施，例如紐約州自2017年起已禁止在室內吸食另類煙，包括工作場所與餐廳，最低吸食年齡亦從18歲提高至21歲。

商家宣傳失實 加深錯誤認知

美國食品及藥物管理局（FDA）在2018年起亦針對另類煙產品的不實廣告進行監管，此類產品包裝與廣告宣傳必須帶有警告標示，提醒潛在消費者產品含尼古丁，可令人上癮與帶來健康風險。各大社媒亦紛出手避免商家針對兒童進行宣傳，Facebook與Instagram今年起禁止廣告商針對18歲以下人士推銷酒精、極端減肥及另類煙類產品等。

本港在另類煙的監管方面已落後他國，網上不實宣傳缺乏監管亦造就青少年對此類產品出現錯誤認知，港府宜繼續推動之前被迫擱置的立法工作，對另類煙早日進行監管。

▲ 另類煙產品危害極深，但仍受歡迎，除了因口味較易入口，亦與其宣傳方式有關。（資料圖片）