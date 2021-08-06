消費券推出，若一家有三口，可預期共得15,000大元，足以使人有些感覺，市民笑逐顏開，排隊購物，並不稀奇。

經濟學家往往有一種改不掉的「壞習慣」，便是喜歡潑冷水。我們知道世上資源有限，沒有免費午餐，所以一定會問：消費券的機會成本是甚麼？涉及的360億是否用得其所？

消費券經費的來源，是香港的財政儲備，亦即過去港人儲蓄起來寄放在政府帳戶中的一筆巨款，這筆錢若消耗得太快，對本港金融體制會構成風險，政府必須確保基本法所要求的慎審理財原則。我素來對任何政府的理財都無甚信心，在確保政府不會出現財政危機的前提下，還富於民比政府擁有巨大儲備更符合資源的有效使用。人民對是非曲直未必都有雪亮眼睛，但對錢如何運用才最符合自己利益，倒是比政府清楚得多。消費券是還富於民的一種手段，被還了富的港人理當高興，但這是否最好的手段？會否導致政府所希望得到的提振GDP 0.7%之結果？

消費券與直接派錢，哪種方法較好？我會寧願得到現金而非消費券，因為不會限制我如何用錢的自由，但因消費券大約只使我每月可消費1,000元，還低於我日常每月的消費水平，所以我把它用在日常的餐飲、買餸已可完全消化掉，省回的錢可留在銀行內，因此究竟是派錢還是消費券，對我而言分別不大。不過，對於一些貧困家庭，也許他們寧願要套現以應付一些燃眉之急，也不想去消費。

跨期替代效應 減未來消費

有些人得到消費券後，會視此為橫財，選擇大吃大喝，這能否刺激消費或提振經濟？我看作用不大，政府的文件中也顯示，它知道有所謂的「跨期替代效應」（intertemporal substitution effect）：今天大魚大肉後，已滿足到部分食慾，短期內再大吃一頓的機會減低。換言之，今天多消費了，意味着未來的消費會減少，這對經濟並無多大好處；又政府文件中把「跨期替代效應」分為「跨期效應」與「替代效應」，不明白為何要作此區分。

有些人也會喜歡用消費券購買家電等耐用品。顯然地，換了個新冰箱後，很長的時間內也不會再買一個。購買耐用品的效果，與上述大飲大食差別不大，對長遠經濟無提升作用。

政府估計這次會用掉360億元，其中6億是行政費；香港18歲或以上人口不足650萬，若人人都派5,000元，應只會用掉325億元。姑且採用政府360億元的數字，這可否如政府判斷般會提高GDP增長0.7%？我不表樂觀，但這要算一算帳。

2021年的GDP估計會高於2.82萬億港元，提升0.7%便等於GDP多增加198億元，用360億元的消費券開支可刺激到消費增加198億嗎？

我不知政府怎樣算出這估計，但知道它有考慮到上文所述的「跨期替代效應」，得出的結果是每發放100元消費券，可使消費增加約55元。我雖認為這個估計太樂觀，但對此暫不質疑。

每100元消費 本地得益45元

要質疑的是，我看不到政府有算及一項香港的特徵：香港是國際城市，本地幾乎不出產商品，我們消費的幾乎全部輸入。我們可選用2018年這一較正常的年份作根據，當年香港輸入4.71萬億港元的商品，遠高於GDP，但大部分入口商品都會轉口到其他地方，真正留用的進口是1.22萬億，佔當年本地總需求的55%。

這意味着甚麼？港人每用100港元，55港元是用來從外地入貨的，餘下的45元則是用以支付本地的工資、租金、交通費等等。由此我們可知，每100元的消費，55元是益了外地，與香港經濟無關，45元則是香港自己得益。

按此比例，上述的198億元要打個折，消費券頂多能對短綫經濟推高89.1億元，即0.3%而非0.7%的經濟增長率。用360億去提升經濟89.1億，並非很有效率，但市民多了些錢自己控制，也非壞事。

▲ 根據政府估計，消費券會耗資360億元，並提高GDP增長0.7%。（資料圖片）