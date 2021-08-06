防Delta變種毒 無鬆綁空間

台灣兩個月前因新冠變種病毒而防疫失陷，造成數以千計新增個案以及數百宗死亡個案，疫情至最近才有放緩迹象。肆虐台灣的變種病毒，是相對較溫和的英國變種病毒，至於印度Delta變種病毒，從種種醫學臨床數據均可見其高傳染性以及難以控制的特徵，由最近在南京和湖南張家界擴散的感染群組，以至最近在澳門出現的一家四口感染群組，均顯示現有的社交距離措施並不足以將其拒於門外。

香港屢次發現變種病毒蹤迹，均採取較以往更嚴格的小區封鎖及強檢，並以更進取的封鎖策略「應檢盡檢」，才不至於擴散，證明單純靠社交距離措施並不足夠，亦沒有再鬆綁的空間。

高危群組強制接種 保護病患長者

最近特首為提高全港接種比率，要求多個群組必須強制接種，包括公務員及政府員工、醫管局、安老及殘疾院舍和所有學校員工等，否則下月起要自費檢測。以往亦有市民接受強制檢測的認受性調查，顯示市民對於高危群組進行強制檢測持較開放態度，證明普遍市民認同這些高危群組染疫對社會造成較廣泛影響，亦認為他們有需要接種疫苗，才能夠保護照顧的病人及長者。

事實上，面對變種病毒威脅，世界各地已加緊推行疫苗接種計劃，以及在高危群組如醫護人員等推動強制疫苗接種計劃，例如澳洲6月底起強制要求安老院舍以及檢疫酒店的員工接種疫苗，亦要求殘奧運動會參賽者必須接種；法國國會在8月頭通過法案，強制要求所有醫護人員接種疫苗；意大利早在3月已強制要求所有醫護相關人員接種疫苗，若拒絕可面臨停職處分；至於美國亦在7月底要求所有聯邦工作人員或公務員接種疫苗，否則須定期接受檢測，紐約市則從9月開始需要市民在公共場所如食肆、體育館及其他室內場所出示疫苗證明。

香港政府現時的政策亦是盡快達致更高的疫苗接種率，令全港市民有一定程度保護，將來開關以及社交活動重啟時，能締造一個更好的疫苗屏障。在本港、澳門以至台灣這些較為低風險的地區，市民的整體防範意識現時亦比疫情初期有所鬆懈，雖然7成甚至9成接種率以達致群體免疫，對控制疫情來說相對有效，但面對變種病毒，這個如意算盤卻未必打得響。現時很多數據均發現，Delta變種病毒成為各地主流病毒，很多患者染疫時均已接種兩劑疫苗，雖然嚴重併發症及死亡率因而大幅降低，但由於病徵輕微，病人更加容易「走漏眼」，沒有適時接受隔離及治療，在社區造成更廣泛傳播。

病毒再變種 傳染力恐更強

根據美國疾控中心的內部文件，Delta變種病毒的基本傳染數（R0）大約是8至9，即傳染力可由1人傳染給8至9人，比傳統新冠病毒（R0為3）大幅增加，傳染力與水痘有過之而無不及；現時南韓亦有發現Delta Plus的再變種病毒，傳染力相信會更強。面對不斷變種的病毒，以及各地錯漏百出的防疫政策、日漸不得民心的社交距離措施，相信很多人就算接種疫苗，亦難防染疫。

東京奧運賽事即將煞科，來自世界各地的選手將會回到自己的國家及地區，在過去數星期，日本感染變種病毒的個案已節節上升，最近數天已突破每日12,000多宗，而在選手村發現與奧運選手及工作人員相關的個案，也有高達300多宗，更可能有「走漏眼」的個案在選手村或社區造成傳播。看到選手們爭取好成績當然感到鼓舞，但在比賽場中競爭激烈，往往沒有佩戴口罩，選手們甚至會互相擁抱，這些情景都會導致病毒傳播，主辦當局建議的社交距離措施，實在不能控制變種病毒蔓延，奧運結束後，小心選手在回家鄉會引致另一輪病毒傳播。（文章只代表個人立場）

▲ 各地奧運選手帶回家鄉的病毒，恐會引致各地另一輪病毒傳播。（中新社資料圖片）