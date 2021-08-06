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企業出招谷接種 領航員工打針有獎

行政人員版 2021/08/06

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【本報訊】隨着新冠變種病毒Delta肆虐，各企業正在採取不同方法鼓勵員工接種疫苗。有知情人士稱，基金公司領航（Vanguard）承諾，如果員工在10月之前接種新冠疫苗並提供證明，將獎勵每名員工

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欄名 : Good Job Insight

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