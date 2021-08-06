企業出招谷接種 領航員工打針有獎 行政人員版 2021/08/06 分享： 【本報訊】隨着新冠變種病毒Delta肆虐，各企業正在採取不同方法鼓勵員工接種疫苗。有知情人士稱，基金公司領航（Vanguard）承諾，如果員工在10月之前接種新冠疫苗並提供證明，將獎勵每名員工 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 加國醫療行業 住宿餐飲最缺人 2021/08/05 加國醫療行業 住宿餐飲最缺人 生產力局夥Google 推全球數碼培訓課程 2021/08/04 生產力局夥Google 推全球數碼培訓課程 今年創科實習計劃 吸逾1700大學生參加 2021/08/03 今年創科實習計劃 吸逾1700大學生參加 交友程式Bumble 允員工無限放帶薪假 2021/08/02 交友程式Bumble 允員工無限放帶薪假 65%受訪美國員工 為WFH願減薪5% 2021/07/30 65%受訪美國員工 為WFH願減薪5% 商業 疫情 疫苗 新冠肺炎疫情 沃爾瑪（Walmart，美：WMT） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 美國 Microsoft WalMart 美元