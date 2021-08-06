香港女子乒乓球隊昨日在東京奧運女團賽事以場數3：1反勝德國，歷史性摘下銅牌，為港隊勇奪今屆奧運第4面獎牌，亦是港乒乓球史上第2面奧運獎牌。港隊杜凱琹、蘇慧音及李皓晴在賽後都對獲獎牌感到意外，感謝隊友扶

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