港乒女團奇兵出奇迹 歷史性奪銅 臨場變陣反勝德國 3女將「搏盡無悔」 港聞版 2021/08/06 分享： 香港女子乒乓球隊昨日在東京奧運女團賽事以場數3：1反勝德國，歷史性摘下銅牌，為港隊勇奪今屆奧運第4面獎牌，亦是港乒乓球史上第2面奧運獎牌。港隊杜凱琹、蘇慧音及李皓晴在賽後都對獲獎牌感到意外，感謝隊友扶 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 鼓勵青年球員 用心堅持勇創佳績 今日 鼓勵青年球員 用心堅持勇創佳績 李靜激勵運動員 付諸行動最實際 今日 李靜激勵運動員 付諸行動最實際 港隊大豐收 一日摘兩銅 今日 港隊大豐收 一日摘兩銅 劉慕裳摘銅 「盼大家相信自己」 今日 劉慕裳摘銅 「盼大家相信自己」 李慧詩失落凱林賽 今爭先賽衝獎牌 今日 李慧詩失落凱林賽 今爭先賽衝獎牌 你可能感興趣 鼓勵青年球員 用心堅持勇創佳績 今日 01:00 鼓勵青年球員 用心堅持勇創佳績 李靜激勵運動員 付諸行動最實際 今日 01:00 李靜激勵運動員 付諸行動最實際 港隊大豐收 一日摘兩銅 今日 01:00 港隊大豐收 一日摘兩銅 乒乓球 德國 教練 杜凱琹 德國隊 香港隊 運動員 奧運會