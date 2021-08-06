我常聽說，有些人認為自己不夠奸，所以不是創業的材料。我會反駁說，不奸的人才應該創業。我自問自己不是奸商，甚至有點天真，但仍能創立一盤可以生存得很好的事業。我認識的商人，大部分都是善良忠厚和有誠信，我反而認為大企業高層，奸的比例更高。

善良的人很難在大企業出人頭地，因為大企業的人事複雜，沒有一點政治手腕，莫說扶搖直上，甚至連生存也很難，一將功成萬骨枯，企業高層除了個人能力，也要有些手段才可以上位，或至少保護自己。我打工的時候，幸好身處在廣告業，廣告人都比較單純，才有機會晉升到企業高層，但也自問不再勝任，才離開創立現在這個集團。

經營自己的企業，比較能堅持做一個好人，落實自己的理念，建構一個對社會，對所有持份者包括員工、客戶、供應商等等帶來正面影響的企業。在我創業的過程中，得到很多人的支持和鼓勵，不少人跟我說，他們希望看到好人成功，這些助力是集團能好好地生存的原因之一。

做奸商還有一個問題，就是被你欺騙的人，很難會再受騙。奸商短綫能得到一些利益，但企業卻很難持續成長。如果一些奸得很明顯的，可能連欺騙別人一次也有難度，這就連短期的成功也談不上。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》