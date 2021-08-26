部署數碼轉型　迎接大灣區龐大機遇

根據第三屆數字中國建設峰會新聞發布會的報告顯示，在2019年，中國數碼經濟保持快速增長，生產值達35.8萬億元人民幣，佔GDP比重達36.2%，對GDP增長貢獻率達67.7%，可見中國數碼經濟在國家發展藍圖中佔着非常重要的地位。

環顧中國各地的數碼經濟區，廣東省的數碼經濟規模為全國第一，佔全國 12.7%**，當中大灣區數碼化程度極高，珠三角地區經濟數碼化程度已是全國第一。事實上，粵港澳大灣區城市群在數碼灣區的建設上已經佔了上風，在移動支付、區塊鏈、大數據、人工智能、數碼貨幣等應用場景皆發展迅速，有助促進大灣區的人流、物流、資金流和資訊流等各方面的進程。

大灣區數碼經濟成發展重點

此外，《十四五規劃綱要》亦指明了粵港澳大灣區建設的戰略重點，包括支持粵港澳大灣區建設國際科技創新中心、綜合性國家科學中心，因為粵港澳三地科技研發、數碼轉型能力突出，區內擁有的高等學府、科技研究院、高新技術企業等，具備創新元素，為建設國際科技創新中心構建了良好基礎。

香港政府為配合《十四五規劃綱要》提出的加快數字化發展，在2020年12月公在了《香港智慧城市藍圖2.0》，提出超過130項智慧城市措施，又落實多項數碼基建項目，包括加強數碼港的創科生態系統、香港科學園第二階段擴建計劃等，並加強利用雲端運算、大數據分析、人工智能、區塊鏈、物聯網和5G等數碼科技，激發業界開發更多科技創新應用。

隨着疫情進一步促使各行各業加速數碼營商，配合粵港澳大灣區各項區域合作項目陸續展開，企業現時必須要加速數碼轉型，以提升競爭力，才能把握大灣區龐大的數碼機遇。

表揚卓越數碼轉型

由清華全球產業研究院、《哈佛評論》中文版與SAP聯合舉辦的「2021 第四屆「鼎革獎」— 數字化轉型先鋒榜」（Dingge Awards），旨在表揚在商業模式、智慧製造、卓越營運等數碼轉型取得卓越成就的企業，同時發掘數碼轉型的領袖人物作分享，搭建交流平台。

「2021 第四屆「鼎革獎」— 數字化轉型先鋒榜」設有評委會大獎、綜合轉型獎、單一管理獎、技術應用獎和管理人物獎，歡迎擁有或計劃跨境業務的香港企業報名角逐，和業界互相分享和交流心得，一同促進數碼轉型發展。

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