皇玥月餅早鳥優惠買4送1　用消費券享高達$500回贈

消費券帶動全城的購物氣氛，各大商戶紛紛推出加碼獎賞，為大家帶來不少優惠。適逢下月又到中秋佳節，是時候準備入手月餅，尤其近年大眾熱捧的皇玥流心奶皇月餅，更要趁早預訂搶購，今年除了推出早鳥優惠，更加入消費券獎賞，買得愈多愈着數，無論自「肥」或送禮都同樣適合。

▲ 餅藝大師、半島奶黃月餅始創人葉永華大師傅（左）及米芝蓮二星餅藝大師黎永冠大師傅（右）。

皇玥月餅之所以如此搶手，皆因是由餅藝大師、半島奶黃月餅始創人葉永華大師傅及米芝蓮二星餅藝大師黎永冠大師傅（葉永華的唯一正式徒弟）主理，其首創的流心月餅，更連續3年勇奪世界食品品質評鑒大獎Monde Selection「最高金獎」，是全港首個流心月餅獲得這個最高殊榮。因此，每年中秋一推出都會迅速被搶購一空。

雙重優惠 最高賺取$500禮券

今年除了例行的早鳥優惠，為迎合政府推出的消費券計劃，更推出加碼回贈獎賞。顧客只需即日起於門市及網上訂購任何款式的月餅禮券4張，即可享有買四送一優惠，並可於即日至9月21日前往港九新界共20多間門店領取月餅。此外，皇玥所有門店均可接受4種電子支付工具，包括八達通Octopus、AlipayHK（支付寶香港）、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK（微信支付香港）。同時，顧客只需於門店使用消費券購買任何餅食及月餅產品滿$600即送$200禮券，買滿$1,000更送$500禮券，可以選購更多美食，與親朋好友分甘同味。

▲ 時尚系列——流心綠茶月餅（6件裝）原價$338、優惠價$308（優惠至8月31日）。

流心綠茶月餅 茶醇回甘

每年，流心月餅系列甫推出便被搶購一空，非常受歡迎，今年系列再添新成員——「流心綠茶月餅」。精選上等綠茶，以隔水加熱萃取法及多重烘焗工藝，將精華融入到餡料之中，不經發酵的綠茶，保留了茶葉更多的天然物質如茶多酚、兒茶素、氨基酸、維生素等。輕咬一口，中間的綠茶流心醬即使在常溫下也如泉水般湧流，口感豐富順滑，散發陣陣濃郁綠茶香氣，清新回甘。

▲ 至尊系列——玥至尊月餅禮盒（8件裝）（花膠奶黃月餅）原價$888、優惠價$828。 至尊系列——皇至尊月餅禮盒（11件裝）（花膠奶黃月餅、流心奶黃、芝麻、薑汁、榴槤、綠茶月餅 及雙黃白蓮蓉月餅）原價$1,388、優惠價$1,288 （優惠至8月31日）。

滋補花膠奶黃月餅 矜貴夠體面

流心月餅系列固然吸引，若想食得矜貴一點，還有同期新推出的至尊系列——玥至尊禮盒，內有8顆花膠奶黃月餅，採用全手工製作，挑選金黃厚身的金錢鰵魚花膠，浸發烹調後切粒，融入香滑奶黃餡中，入口奶黃仍舊香滑，還多了花膠的豐富口感，美味又滋補養顏。想一次過食均皇玥的月餅，也可選擇至尊系列——皇至尊禮盒，包含最新的花膠奶黃月餅，還集齊流心系列:奶黃、芝麻、薑汁、榴槤、綠茶的口味以及傳統雙黃白蓮蓉月餅，絕對可滿足你味蕾。月餅配上奪目的琥珀橙色禮盒，高貴優雅，用作送禮絕對夠體面。

▲ 除了月餅外，皇玥還有多款精美餅食可供選擇，當中蛋卷和蝴蝶酥，同樣大受歡迎。

皇玥網站: https://www.ipastry.com.hk/

查詢電話: 2217 3638

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