政策支持下  亞洲半導體ETF無懼市場調整

亞洲半導體行業受到5G、雲計算、大數據、物聯網、人工智能等快速發展的帶動下,持續成為市場焦點,今年,「芯片荒」經常出現在財經新聞,全球半導體巨頭之一台積電大力擴建2納米芯片廠更成為城中熱話。近期中國對教育及科網的監管,引起中港市場的「監管風暴」,市場憂慮半導體等新經濟企業是否有所影響。不過,隨着中國當局表態指無意傷及其他行業的公司後,現時亞洲半導體板塊或是一個投資機會。

科技發展離不開半導體

半導體廣泛應用於電子設備、家電及汽車,現時全球每年生產近1兆塊芯片,對應全世界平均每人使用128塊芯片。i此外,根據美國半導體行業協會的估計,全球半導體銷售額在今年將達到5,270億美元ii,在行業盈利方面,全球半導體公司的年度利潤於2013年至2017年亦較前5年上升了575%iii 。與此同時,5G、雲計算、大數據、物聯網、人工智能的發展,將進一步刺激半導體的需求,例如在人工智能的應用上,半導體的價值在整個科技成份中大約佔5成iv,所佔總價值的比例,比個人電腦及手機更高,而現時一輛電動車,便已經需要採用3,000多個芯片 ,可想而知半導體在全球價值鏈中的地位舉足輕重。

▲ 半導體在全球價值鏈中的地位舉足輕重。

半導體是設計及製造工序高度複雜的產品,因此,供應鏈對於專業化的要求相對於其他行業更高。過去提及高科技產品,不少人首先想到歐美地區,不過,隨着政府支持、市場需求及研發投入,中國內地、日本、韓國及台灣,已成為全球半導體市場的四大支柱,其中台積電及三星電子,更是全球率先掌握芯片生產(10納米或以下)技術的公司。

亞洲半導體火力全開

亞洲半導體四強都在各自的領域中尋求突破。韓國作為半導體技術數一數二的國家,其本土企業三星及SK海力士佔據了全球大部分記憶體市場,韓國政府亦通過減稅及資金支持,進一步擴大當地的產能;日本處在半導體供應鏈上游, 在半導體材料和設備供應方面有巨大優勢,而索尼、東芝、日立、三菱及富士通等鮮為人知的企業均為主要半導體公司;中國內地在組裝、封裝及測試方面擁有領先地位,中芯國際、華虹及中微半導體設備等企業正在急速發展設計及製造領域,一旦出現突破,規模化指日可待;而台灣專攻代工製造市場,將資金集中用於先進製造工序和研發中,台積電、聯華電子、聯發科技等,都在全球半導體供應鏈中不可或缺。

▲ 現時亞洲「四強」中國內地、日本、韓國及台灣,已製造了全球35%的芯片收入。

亞洲半導體行業日漸加劇的競爭,推動了該行業在存儲、晶圓代工及積體電路等的創新。在完善的基建及持續增長的人才資源下,亞洲的製造中心將是全球半導體行業最具成本效益的產能選擇。實際上,目前有三分之二的亞洲半導體企業擁有生產10納米節點或更小的能力,而台積電在2018年已經開始量產7納米節點,其競爭對手英特爾卻預測遲近4年(未來資產,2021)。

現時亞洲「四強」已經製造了全球35%的芯片收入,vi隨着更多亞洲半導體龍頭企業加大投資,亞洲半導體將在全球市場扮演更重要的角色;同時,亞洲亦是全球最大半導體消費者,佔全球半導體銷售額的六成vii,而德勤預計到2035年,將有75%的半導體產品將被國內市場消化。viii

善用ETF,投資亞洲半導體

亞洲半導體投資機遇處處,又應如何部署?要逐一投資不同地區的半導體企業,對一般散戶並非易事,且因地區限制,港人購買韓股日股手續相對繁複,此時就可以考慮涉及亞洲半導體策略的交易所買賣基金(ETF)。 ETF主要特徵便是一籃子投資,只需要一個交易就可以投資於半導體生產及開發的亞洲公司,既可捕捉不同地區的獨特優勢,亦同時涉足多個半導體相關行業,屬可攻可守的選擇。若考慮投資於半導體行業,Global X亞洲半導體策略是合適的選擇之一。有興趣的投資者可按此了解更多資訊 : https://bit.ly/37rHGsR

