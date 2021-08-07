超前規劃基建先行 打通城市血脈

漠視飲食健康，可以導致心血管阻塞，令心臟肌肉壞死；忽略交通基建，同樣可以讓城市的運輸血脈堵塞，將土地的發展潛力鎖死。基建雖然毫不起眼，卻對一個城市能否正常運作至為重要。新界特別是新市鎮以外的偏遠地區，基建配套不足，限制了發展潛力，因此縱使新界佔香港面積近9成，卻無法相應容納大部分人口。目前本港只有約一半人口居住於新界，而另外一半則住在佔全港一成面積但規劃較完善的港九市區。要認識新界的基建問題，最淺顯易懂莫過於以交通為切入點。

需求主導 運輸配套慢一步

許多新界居民每天出門前往港九市區上班，但面對道路及鐵路均接近飽和，交通擠塞嚴重。以鐵路為例，按每平方米可站4人計算，荃灣綫、將軍澳綫、觀塘綫、港島綫和西鐵綫的載客率已經超過100%，東涌綫和東鐵綫亦快將飽滿，乘客要等幾班車才有機會擠進車廂，不少市民每日出行虛耗許多寶貴時間，怨聲載道。

運輸基建不勝負荷，原因在於政府以需求主導的模式規劃交通，即通常需要居民人口夠多，才開始構思新道路或鐵路。以洪水橋新發展區為例，雖然首批居民將在2024年入伙，但洪水橋站卻要等到2030年才可望落成。居民因交通不便固然氣憤，更值得留意的是，一個區域是否有完善的鐵路接駁，會影響其土地用途及發展步伐。洪水橋雖獲規劃為區域經濟及文娛樞紐，但目前交通配套參差，要實現這個願景殊不容易。故此，要發展新界，其中一個必要條件是貫徹基建先行的方式，適時增加基建。

道路合縱連橫 紓跨區塞車

團結香港基金建議，在新界開拓9個潛在發展區，配合目前的新發展區及新市鎮，形成龐大發展帶，並認為需要及時擴建運輸基建，以滿足新的發展需要。道路方面，政府已規劃及落實、為明日大嶼願景而新建的道路，可以提供額外的路徑，連接新界西北與香港島、交椅洲人工島及大嶼山東南部，有效疏導屯門公路一帶的交通（見圖一，以紅色標示）。若沒有這組運輸網絡，在新界推行大規模發展將會舉步維艱。

另外，政府在發布《香港2030+》時提到建立新一組南北交通走廊的需要，但現時尚未有任何主要道路或鐵路的初步建議。面對與日俱增的交通需求，團結香港基金認為有兩條主要道路非常值得當局研究：第一條道路由林村連接藍地，橫向貫通多個新發展區，並接駁跨境口岸；第二條道路由粉嶺南延伸至美孚，縱向疏導新界東北幹道的交通（見圖一，以藍色標示）。兩條新增道路可為香港提供兩條新的大動脈，緩解跨區的交通擠塞。

正如前文所述，明日大嶼願景下的新鐵路網絡同樣關鍵。西部海岸鐵路、交椅洲至欣澳鐵路、交椅洲至九龍鐵路，以及交椅洲至香港島鐵路（見圖二，以綠色標示），可令往返現有商業區與新界變得更方便，有效在新界促成更多經濟核心。

延伸鐵路網 提升新界定位

另外，團結香港基金提出4條鐵路可供研究（見圖二，以紅色標示），其中3條為接通深圳的跨境鐵路：首條鐵路將洪水橋接駁至深圳，加強洪水橋作為區域樞紐的地位；第二條鐵路將北環綫向北延伸，連接河套區的創科園，再接入深圳的皇崗站；第三條鐵路將北環綫向東延伸至蓮塘／香園圍口岸，並在文錦渡和缸瓦甫設兩個中途站。

隨着新界逐步城鎮化，更多人會在新界不同地區居住及工作，因而對地區性及全港性的運輸服務衍生龐大的需求。單計新界北發展的新市鎮（皇后山、恐龍坑、打鼓嶺及坪輋），就將會有超過20萬居民遷入。鑑於東鐵綫和西鐵綫的載運能力已經飽和，即使再加建延綫亦難滿足未來需求，因此團結香港基金建議興建第三條新界至市區的鐵路，並提出由蓮塘／香園圍經皇后山、林村、大圍接通美孚的南北鐵路，供進一步研究。

回報率計算 未反映實況

除了規劃，如何適時落實交通基建亦很重要。政府在評估新增交通基建的效益時，通常會計算經濟內部回報率，再決定是否值得投資。不過，回報率主要計算乘客可節省的時間，而其他正面效益，例如經濟活動增加、發展密度可以提升、賣地收益等，卻未獲考慮，所以交通基建的回報長期被低估。以南港島綫為例，回報率在2011年被評估為只有5.8%，及後建造成本超支至169億港元，不少人都憂慮鐵路無法收支平衡；然而，單就賣出前駕駛學校地皮的168.6億港元收益，幾乎已可全數支付建造費用。其實地價上升，正反映出市場預期新增基建可帶來經濟效益。

誠然，近年鐵路項目安全事故頻生，超支的情況屢見不鮮，難怪市民對基建項目失去信心，往往將其批評為大白象工程。不過，交通基建就是一座城市的血脈，對於保持城市有效運轉的功能無可取替。政府需要致力控制成本和監督工程質素，同時亦應該在計算回報率時，一併考慮更廣泛的衍生效益，讓社會各界更清楚認識到交通基建可帶來的潛在益處。

▲ 交通基建就是一座城市的血脈，對於保持城市有效運轉的功能無可取替。（資料圖片）