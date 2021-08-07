杜絕微塑膠 慎防污染轉移

東京奧運全城雀躍，運動員付出多年的努力與堅持，一圓奧運夢，奪牌與否，已贏得全球掌聲。已在倫敦及里約奧運獲女子470級帆船銀牌與金牌的英國運動員Hannah Mills，今屆更想贏的，是地球的命運。她在周三（4日）成功衞冕後，接受外媒訪問直言，應對即棄塑膠污染，是她奪取金牌的動力之一：「我很感激能站在奧運舞台上發聲，令更多人關注可持續發展。」

英金牌女將奧運倡走塑

Hannah Mills上屆奧運出賽前，在里約熱內盧訓練近180天，她慨歎無論到沙灘、港口，均目睹大量塑膠垃圾，甚至揚帆出海，也要避開垃圾，開了看廢膠的「天眼」。她曾一度萌生退役念頭，不過倡議淘汰即棄塑膠，成了體育以外，感召她再次征戰的動力，於是決定夥拍新拍檔再戰奧運。

她在今年出發東京前接受訪問時揚言：「如能在東京傳遞即棄塑膠污染的信息，將是一件美妙的事。」如今衞冕冠軍，可謂一圓「為海洋發聲」的奧運夢。

我們大部分人或許與奧運殿堂距離十萬八千里，但對於Hannah Mills的廢塑膠「見證」，想必如臨其境。近兩年，每逢長假期，各大郊遊徑、沙灘均充斥即棄塑膠垃圾，當中包括本港棄置量第二多的塑膠垃圾--即棄膠餐具。2019年，本港每日丟棄量達200噸，疫情期間消耗量激增5成，根據綠惜地球估算，估計2020年棄置逾150億件即棄餐具。

《Nature Sustainability》在今年6月刊登的一項研究，進一步佐證此為全球問題。研究發現，全球海洋垃圾有接近8成是塑膠，當中即棄餐具、膠袋、膠樽及食物袋最為普遍，佔人類製造的海洋垃圾量一半。這些廢塑膠進入海洋後，不斷地分裂成微塑膠，進入人類食物鏈，當一頓午餐，菜、海鮮、飯也含有微塑膠時，食膠落肚恐成新常態。

全球海洋垃圾 近8成屬塑膠

廢膠問題天天都有，Hannah Mills拒絕麻木，不止在奧運舞台上推動走塑，台下亦然。2019年秋天，她在國際奧委會的支持下，發起「減塑承諾約章」（Big Plastic Pledge），邀請各界參與，改變使用即棄塑膠的習慣，例如自備餐具、水樽等，又鼓勵運動主辦方走塑，例如2022年舉行的劍橋單車節，計劃採取多項走塑措施，包括禁派即棄膠樽水。

當運動員、市民意識抬頭，進一步要求立法管制，政策制定者豈有怠惰的理由？歐盟在2019年通過法例，禁用多種即棄塑膠，包括餐具、餐碟、飲管、棉花棒、攪拌棒、發泡膠食物容器等，今年7月開始實施；內地的「限塑令」亦在今年出台，餐飲業將禁止使用塑膠飲管和餐具等，特定地區如景區的餐廳，則禁止使用不能分解的即棄餐具。

反觀香港，環保署「管制即棄塑膠餐具計劃」的諮詢文件終於在上月出台，擬在2025年淘汰發泡膠餐具、堂食餐具，及小部分外賣餐具，例如刀、叉、攪拌捧等，顯然落後於歐盟和內地，惟有同步一次過淘汰堂食及外賣即棄膠餐具，方可應對疫情期間耗用大量外賣餐具的問題。近年市面出現聲稱可降解的膠餐具，惟產品聲明眼花瞭亂，亦缺乏規管，署方應明確列明，只接受不會分裂成微塑膠的產品，並在產品上清晰標示降解條件，做好監管。

從源頭着手減塑，是全球減塑運動的重要倡議，Hannah Mills發起的「減塑承諾約章」，顯然向企業及政策制定者發出重要信息--所有用即棄塑膠製成的產品或包裝均無法接受，意味他們要重新設計無塑產品，或是發展可重用的銷售模式。我們都不必是Hannah Mills，才能為海洋發聲，以消費者身份監督企業，是否將即棄塑膠替換成紙品、抑或銷售聲稱可降解但會分裂成微塑膠的產品，慎防污染轉移，不買這張破壞地球的帳單。