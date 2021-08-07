樓價唔使$400萬 VS 呎價$2萬

【新盤拆局】青衣薈藍樓價不用$400萬入場作賣點，同一時間，亦是青衣區首次有開放式單位供應，過去多年全港多區「呎價$2萬」常態現象，正式殺入青衣區。不過作為細價樓上車客、細價樓投資者，一般較少在意呎價

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