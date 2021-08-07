樓價唔使$400萬 VS 呎價$2萬 置業家居 2021/08/07 分享： 【新盤拆局】青衣薈藍樓價不用$400萬入場作賣點，同一時間，亦是青衣區首次有開放式單位供應，過去多年全港多區「呎價$2萬」常態現象，正式殺入青衣區。不過作為細價樓上車客、細價樓投資者，一般較少在意呎價 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤細單位應市 青衣薈藍全盤細戶 首批折實$388.8萬入場 今日 新盤細單位應市 青衣薈藍全盤細戶 首批折實$388.8萬入場 薈藍首批全數開放式 折實呎價最高$22,414 今日 薈藍首批全數開放式 折實呎價最高$22,414 薈藍全面睇 今日 薈藍全面睇 Wetland Seasons Bay下周開價 首批不少於245伙 今日 Wetland Seasons Bay下周開價 首批不少於245伙 你可能感興趣 新盤細單位應市 青衣薈藍全盤細戶 首批折實$388.8萬入場 今日 01:00 新盤細單位應市 青衣薈藍全盤細戶 首批折實$388.8萬入場 薈藍首批全數開放式 折實呎價最高$22,414 今日 01:00 薈藍首批全數開放式 折實呎價最高$22,414 薈藍全面睇 今日 01:00 薈藍全面睇 最新專欄文章 更多 新盤細單位應市 青衣薈藍全盤細戶 首批折實$388.8萬入場 今日 新盤細單位應市 青衣薈藍全盤細戶 首批折實$388.8萬入場 Wetland Seasons Bay下周開價 首批不少於245伙 今日 Wetland Seasons Bay下周開價 首批不少於245伙 薈藍全面睇 今日 薈藍全面睇 薈藍首批全數開放式 折實呎價最高$22,414 今日 薈藍首批全數開放式 折實呎價最高$22,414 獨家 - 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 2021/08/02 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 一手市場 薈藍