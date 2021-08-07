薈藍首批全數開放式 折實呎價最高$22,414

青衣薈藍首張價單共64伙開放式，折實價$388.8萬起。項目即日起收票及開放示範單位予公眾參觀，部署短期開售。

薈藍首批64伙，全數為實用面積203至208平方呎的開放式單位。價單定價$457.4萬至$

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