薈藍首批全數開放式 折實呎價最高$22,414 置業家居 2021/08/07 分享： 青衣薈藍首張價單共64伙開放式，折實價$388.8萬起。項目即日起收票及開放示範單位予公眾參觀，部署短期開售。 薈藍首批64伙，全數為實用面積203至208平方呎的開放式單位。價單定價$457.4萬至$ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤細單位應市 青衣薈藍全盤細戶 首批折實$388.8萬入場 今日 新盤細單位應市 青衣薈藍全盤細戶 首批折實$388.8萬入場 樓價唔使$400萬 VS 呎價$2萬 今日 樓價唔使$400萬 VS 呎價$2萬 薈藍全面睇 今日 薈藍全面睇 Wetland Seasons Bay下周開價 首批不少於245伙 今日 Wetland Seasons Bay下周開價 首批不少於245伙 你可能感興趣 新盤細單位應市 青衣薈藍全盤細戶 首批折實$388.8萬入場 今日 01:00 新盤細單位應市 青衣薈藍全盤細戶 首批折實$388.8萬入場 樓價唔使$400萬 VS 呎價$2萬 今日 01:00 樓價唔使$400萬 VS 呎價$2萬 薈藍全面睇 今日 01:00 薈藍全面睇 最新專欄文章 更多 新盤細單位應市 青衣薈藍全盤細戶 首批折實$388.8萬入場 今日 新盤細單位應市 青衣薈藍全盤細戶 首批折實$388.8萬入場 Wetland Seasons Bay下周開價 首批不少於245伙 今日 Wetland Seasons Bay下周開價 首批不少於245伙 薈藍全面睇 今日 薈藍全面睇 樓價唔使$400萬 VS 呎價$2萬 今日 樓價唔使$400萬 VS 呎價$2萬 獨家 - 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 2021/08/02 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 薈藍 一手市場