薈藍全面睇 置業家居 2021/08/07 分享： 宏安地產青衣薈藍，共提供320伙單位，項目主打開放式細單位，標準單位開放式佔近8成；項目關鍵日期為2022年12月31日，樓花期約17個月。 薈藍1座單幢式設計，共320伙細單位，實用面積181至257 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤細單位應市 青衣薈藍全盤細戶 首批折實$388.8萬入場 今日 新盤細單位應市 青衣薈藍全盤細戶 首批折實$388.8萬入場 樓價唔使$400萬 VS 呎價$2萬 今日 樓價唔使$400萬 VS 呎價$2萬 薈藍首批全數開放式 折實呎價最高$22,414 今日 薈藍首批全數開放式 折實呎價最高$22,414 Wetland Seasons Bay下周開價 首批不少於245伙 今日 Wetland Seasons Bay下周開價 首批不少於245伙 你可能感興趣 新盤細單位應市 青衣薈藍全盤細戶 首批折實$388.8萬入場 今日 01:00 新盤細單位應市 青衣薈藍全盤細戶 首批折實$388.8萬入場 樓價唔使$400萬 VS 呎價$2萬 今日 01:00 樓價唔使$400萬 VS 呎價$2萬 薈藍首批全數開放式 折實呎價最高$22,414 今日 01:00 薈藍首批全數開放式 折實呎價最高$22,414 最新專欄文章 更多 新盤細單位應市 青衣薈藍全盤細戶 首批折實$388.8萬入場 今日 新盤細單位應市 青衣薈藍全盤細戶 首批折實$388.8萬入場 Wetland Seasons Bay下周開價 首批不少於245伙 今日 Wetland Seasons Bay下周開價 首批不少於245伙 薈藍首批全數開放式 折實呎價最高$22,414 今日 薈藍首批全數開放式 折實呎價最高$22,414 樓價唔使$400萬 VS 呎價$2萬 今日 樓價唔使$400萬 VS 呎價$2萬 獨家 - 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 2021/08/02 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 一手市場 薈藍