Wetland Seasons Bay下周開價 首批不少於245伙 置業家居 2021/08/07 分享： 新地天水圍新盤第1期Wetland Seasons Bay下周初公布首張價單，首批不少於245伙，定價參考同系Wetland Seasons Park對上一張價單，以及過去大半年的樓價升幅。 新地副董事 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤細單位應市 青衣薈藍全盤細戶 首批折實$388.8萬入場 今日 新盤細單位應市 青衣薈藍全盤細戶 首批折實$388.8萬入場 樓價唔使$400萬 VS 呎價$2萬 今日 樓價唔使$400萬 VS 呎價$2萬 薈藍首批全數開放式 折實呎價最高$22,414 今日 薈藍首批全數開放式 折實呎價最高$22,414 薈藍全面睇 今日 薈藍全面睇 你可能感興趣 新盤細單位應市 青衣薈藍全盤細戶 首批折實$388.8萬入場 今日 01:00 新盤細單位應市 青衣薈藍全盤細戶 首批折實$388.8萬入場 樓價唔使$400萬 VS 呎價$2萬 今日 01:00 樓價唔使$400萬 VS 呎價$2萬 薈藍首批全數開放式 折實呎價最高$22,414 今日 01:00 薈藍首批全數開放式 折實呎價最高$22,414 最新專欄文章 更多 新盤細單位應市 青衣薈藍全盤細戶 首批折實$388.8萬入場 今日 新盤細單位應市 青衣薈藍全盤細戶 首批折實$388.8萬入場 薈藍全面睇 今日 薈藍全面睇 薈藍首批全數開放式 折實呎價最高$22,414 今日 薈藍首批全數開放式 折實呎價最高$22,414 樓價唔使$400萬 VS 呎價$2萬 今日 樓價唔使$400萬 VS 呎價$2萬 獨家 - 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 2021/08/02 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 銷售安排 一手市場