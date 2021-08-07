新盤細單位應市 青衣薈藍全盤細戶 首批折實$388.8萬入場 置業家居 2021/08/07 分享： 8月新盤正式起動，青衣薈藍率先開價，首推64伙，開放式折實最平$388.8萬起；另天水圍逾千伙大型新盤Wetland Seasons Bay最快下周公布價單。 8月有逾4,900伙全新盤登場，兩個新界全 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 樓價唔使$400萬 VS 呎價$2萬 今日 樓價唔使$400萬 VS 呎價$2萬 薈藍首批全數開放式 折實呎價最高$22,414 今日 薈藍首批全數開放式 折實呎價最高$22,414 薈藍全面睇 今日 薈藍全面睇 Wetland Seasons Bay下周開價 首批不少於245伙 今日 Wetland Seasons Bay下周開價 首批不少於245伙 你可能感興趣 樓價唔使$400萬 VS 呎價$2萬 今日 01:00 樓價唔使$400萬 VS 呎價$2萬 薈藍首批全數開放式 折實呎價最高$22,414 今日 01:00 薈藍首批全數開放式 折實呎價最高$22,414 薈藍全面睇 今日 01:00 薈藍全面睇 最新專欄文章 更多 Wetland Seasons Bay下周開價 首批不少於245伙 今日 Wetland Seasons Bay下周開價 首批不少於245伙 薈藍全面睇 今日 薈藍全面睇 薈藍首批全數開放式 折實呎價最高$22,414 今日 薈藍首批全數開放式 折實呎價最高$22,414 樓價唔使$400萬 VS 呎價$2萬 今日 樓價唔使$400萬 VS 呎價$2萬 獨家 - 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 2021/08/02 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 上車盤 港滙 薈藍 一手市場