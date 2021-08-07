疫情緩和 內地生回歸 搶租潮再現 置業家居 2021/08/07 分享： 隨着本港疫情緩和，加上疫苗接種普及，本港各間大學陸續恢復面授課堂，一眾內地生亦返港就學，帶旺東鐵沿綫及屯門兆康一帶屋苑的租務，當中新樓林立的大埔白石角，因鄰近中文大學，成為不少內地生的新寵兒。現時大圍 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 單位內設計欠實用性 窗鎖把手容易夾手【獲92分】 今日 單位內設計欠實用性 窗鎖把手容易夾手【獲92分】 The Campton第1B期 享開揚景 今日 The Campton第1B期 享開揚景 The Campton第1B期 戶型多元 30伙放租 開放式$1.5萬起 今日 The Campton第1B期 戶型多元 30伙放租 開放式$1.5萬起 二手持續暢旺 「鎖匙盤」缺貨 2021/07/31 二手持續暢旺 「鎖匙盤」缺貨 整體質素理想 僅少瑕疵需執修【獲97分】 2021/07/24 整體質素理想 僅少瑕疵需執修【獲97分】 中原地產 物業出租 名城 溱岸8號 嘉熙 海日灣II 嵐山 屯門 叠茵庭 聚康山莊