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疫情緩和 內地生回歸 搶租潮再現

置業家居 2021/08/07

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隨着本港疫情緩和，加上疫苗接種普及，本港各間大學陸續恢復面授課堂，一眾內地生亦返港就學，帶旺東鐵沿綫及屯門兆康一帶屋苑的租務，當中新樓林立的大埔白石角，因鄰近中文大學，成為不少內地生的新寵兒。現時大圍

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欄名 : 樓市熱話

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