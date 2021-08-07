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The Campton第1B期 戶型多元 30伙放租 開放式$1.5萬起

置業家居 2021/08/07

分享：

位處長沙灣的The Campton第1B期新近入伙，目前已有2宗租務成交，平均呎租約$43.9。區內代理指，現時約有30個租盤，2房戶佔過半，月租由$1.5萬起。

單幢盤The Campton第1B期位

...

欄名 : 樓市熱話

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