The Campton第1B期 戶型多元 30伙放租 開放式$1.5萬起 置業家居 2021/08/07 分享： 位處長沙灣的The Campton第1B期新近入伙，目前已有2宗租務成交，平均呎租約$43.9。區內代理指，現時約有30個租盤，2房戶佔過半，月租由$1.5萬起。 單幢盤The Campton第1B期位 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 The Campton第1B期 享開揚景 今日 The Campton第1B期 享開揚景 單位內設計欠實用性 窗鎖把手容易夾手【獲92分】 今日 單位內設計欠實用性 窗鎖把手容易夾手【獲92分】 你可能感興趣 The Campton第1B期 享開揚景 今日 01:00 The Campton第1B期 享開揚景 單位內設計欠實用性 窗鎖把手容易夾手【獲92分】 今日 01:00 單位內設計欠實用性 窗鎖把手容易夾手【獲92分】 最新專欄文章 更多 單位內設計欠實用性 窗鎖把手容易夾手【獲92分】 今日 單位內設計欠實用性 窗鎖把手容易夾手【獲92分】 The Campton第1B期 享開揚景 今日 The Campton第1B期 享開揚景 疫情緩和 內地生回歸 搶租潮再現 今日 疫情緩和 內地生回歸 搶租潮再現 二手持續暢旺 「鎖匙盤」缺貨 2021/07/31 二手持續暢旺 「鎖匙盤」缺貨 整體質素理想 僅少瑕疵需執修【獲97分】 2021/07/24 整體質素理想 僅少瑕疵需執修【獲97分】 長沙灣