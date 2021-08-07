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微觀營養學師 從細胞層面剖析健康 助都市人做好身體管理

置業家居 2021/08/07

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疫情下令大家更注重健康飲食，談及一般營養學，讓大家想起「一日一蘋果，醫生遠離我」的老生常談。事實上，同一份的食物營養，是否真的適合每一個人？是次為大家介紹來自法國「微觀營養學」概念，請來

...

欄名 : 地區‧人‧情

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