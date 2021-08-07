樓市再起動 物業市場全綫轉旺

近月樓市交投再度轉趨熾熱，個別二手呎價更屢創新高，整體樓市市況出現價量齊升的現象，在呎價方面，按差餉物業估價署的私人住宅樓價指數，最新6月份的指數仍維持394.5點，仍然是自2019年5月以來的新高水平，距離當時高位仍然不足1%，整體售價仍然高位徘徊。

總註冊量破兩年高

樓價持續處於高位的同時，整體樓市成交量亦持續處於高位，按土地註冊處紀錄，上月整體樓市總註冊量（包括所有一、二手住宅交投及非住宅物業成交），達至9,929宗，按月再升近6%，再度突破同樣自2019年5月以來的兩年多高位，數字反映現時樓市明顯已重返兩年前的高峰水平，市場剛性需求明顯未受疫情以至近期移民潮的影響。

當然相信大家亦會明白，註冊量的登記較現市況稍為滯後，有關上月份的註冊相信主要反映6月份的市況，當時市況可謂一、二手齊旺，以上月註冊量計算，上月二手交投達6,443宗，亦是自2012年10月近10年來第二高，僅次於今年4月的6,510宗的高位，近月二手交投回升，相信部分新盤的向隅客轉投二手市場。

與此同時，因應新居屋正進行揀樓，而目前新居屋亦只餘下粉嶺皇后山山麗苑的單位待售，因此近月確實有不少新居屋的向隅客，以「白居二」或是綠表客的身份轉投居屋第二市場，令過去兩個月整體居屋第二市場交投急速上升，按房委會提供數字，今年6、7月間居屋第二市場成交已高達1,134伙，較過去平均每月只有200至300伙大幅增加。

新盤排隊本月登場

至於新盤市場的情況同樣熱鬧，盡管上月缺乏大型新盤登場的情況下，上月一手銷售稍稍回落至1,200多伙，相信本月一手註冊量會回落，踏入8月份，不少發展商都已經預告，將會加緊推盤，多個一手盤就已經蠢蠢欲動。包括新地旗下天水圍濕地公園路新盤第一期Wetland Seasons Bay，最快於今周上載樓書、開放示範單位及開價。同時間中洲置業的沙田新盤星凱‧堤岸，亦正在密鑼緊鼓，加緊籌備，此外宏安青衣薈藍、嘉里及信置黃竹坑揚海、以至恒地鰂魚涌THE HOLBORN，均部署於月內登場。相信本月新盤市場勢必回歸熱鬧，預期下月一手註冊量肯定會大幅增加。

綜合而言，近月物業市場絕對是全綫旺場，無論是二手市場、居屋第二市場、一手新盤市場、甚或是工商舖市場，都有轉趨暢旺的迹象，反映市場上資金仍然充裕，整體銀行存款總額仍處於高水平，而息口又持續處於低位，資金需要尋求出路，正當近月股票市場變得風高浪急之際，投資物業市場，追求較穩定的回報，整體物業市場自然變得暢旺，相信短期內樓市單月註冊量勢必突破1萬宗的近10年高位。

▲ 近月物業市場全綫旺場，無論是二手市場、居屋第二市場、一手新盤市場、甚或是工商舖市場，都有轉趨暢旺迹象。