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北站寶龍城交通網絡完善 2房首期￥61萬起

置業家居 2021/08/07

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珠海北站寶龍城為寶龍地產於珠海區內第三個焦點項目，有別於以往的樓盤，北站寶龍城標榜為北站片區大型商業綜合體，由住宅、公寓、商場、商業街，以至寫字樓等於一身，當中住宅部分更以區內罕有小戶型、門檻低為賣點

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欄名 : 國內置業

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