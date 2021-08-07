北站寶龍城交通網絡完善 2房首期￥61萬起 置業家居 2021/08/07 分享： 珠海北站寶龍城為寶龍地產於珠海區內第三個焦點項目，有別於以往的樓盤，北站寶龍城標榜為北站片區大型商業綜合體，由住宅、公寓、商場、商業街，以至寫字樓等於一身，當中住宅部分更以區內罕有小戶型、門檻低為賣點 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 都會四季主攻3房戶型 入場門檻￥285萬起 2021/07/31 都會四季主攻3房戶型 入場門檻￥285萬起 海雅繽紛城現樓推售 連裝修家電￥40萬起 2021/07/24 海雅繽紛城現樓推售 連裝修家電￥40萬起 粵海拾桂府戶型南北對流 連裝修￥200萬起入場 2021/07/03 粵海拾桂府戶型南北對流 連裝修￥200萬起入場 恒裕江山滙推2期3至4房戶 連精裝售￥164萬起 2021/06/26 恒裕江山滙推2期3至4房戶 連精裝售￥164萬起 保利卓越‧中環廣場位置優越 連裝修￥50萬起入場 2021/06/12 保利卓越‧中環廣場位置優越 連裝修￥50萬起入場 商場 深圳 健身 珠海 口岸 泳池 管理費