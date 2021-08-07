倫敦萊佛士OWO 二級歷史建築改建 特高樓底 極具氣派 置業家居 2021/08/07 分享： 英國物業一向備受港人青睞，其中位於倫敦的萊佛士OWO公寓早前已經在全球發售，項目戶型涵蓋開放式至5房，2房入場費約$6,221萬港元，並委託萊坊及Strutt＆Parker負責銷售。 前身為「舊戰爭辦公 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 新加坡海德麗苑綠化設計 營造寫意生活 2021/07/24 新加坡海德麗苑綠化設計 營造寫意生活 【海外置業】吸客新招式？ 買馬來西亞新樓盤送勞力士 2021/07/22 【海外置業】吸客新招式？ 買馬來西亞新樓盤送勞力士 【海外置業】全球43城市樓價去年升逾1成 2021/07/17 【海外置業】全球43城市樓價去年升逾1成 悉尼Ovation Quarter一期低密度河畔住宅 享10分鐘生活圈 2021/07/10 悉尼Ovation Quarter一期低密度河畔住宅 享10分鐘生活圈 曼谷THE MUVE Ram22連家具1房 僅售$50萬起 2021/07/03 曼谷THE MUVE Ram22連家具1房 僅售$50萬起 倫敦 英國 海外物業 英鎊