倫敦萊佛士OWO 二級歷史建築改建 特高樓底 極具氣派

英國物業一向備受港人青睞，其中位於倫敦的萊佛士OWO公寓早前已經在全球發售，項目戶型涵蓋開放式至5房，2房入場費約$6,221萬港元，並委託萊坊及Strutt＆Parker負責銷售。

前身為「舊戰爭辦公

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