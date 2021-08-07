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【推介3】日本Sony 第三代玻璃蠟燭燈藍牙喇叭

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上月，Sony於日本率先推出第三代玻璃蠟燭燈藍牙喇叭LSPX-S3（Glass Sound Speaker）。2019年勇奪德國Red Dot Design Award best of the

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欄名 : 家居頭條

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