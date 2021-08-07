【推介3】日本Sony 第三代玻璃蠟燭燈藍牙喇叭 置業家居 2021/08/07 分享： 上月，Sony於日本率先推出第三代玻璃蠟燭燈藍牙喇叭LSPX-S3（Glass Sound Speaker）。2019年勇奪德國Red Dot Design Award best of the ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 全新藍牙耳機及喇叭 盡情享受聽覺饗宴 今日 全新藍牙耳機及喇叭 盡情享受聽覺饗宴 【推介2】法國Louis Vuitton 首款迷你版無綫藍牙喇叭 今日 【推介2】法國Louis Vuitton 首款迷你版無綫藍牙喇叭 海港城KEF Music Studio揭幕 首推LS50 Wireless II免費試用30天 今日 海港城KEF Music Studio揭幕 首推LS50 Wireless II免費試用30天 你可能感興趣 全新藍牙耳機及喇叭 盡情享受聽覺饗宴 今日 01:00 全新藍牙耳機及喇叭 盡情享受聽覺饗宴 【推介2】法國Louis Vuitton 首款迷你版無綫藍牙喇叭 今日 01:00 【推介2】法國Louis Vuitton 首款迷你版無綫藍牙喇叭 海港城KEF Music Studio揭幕 首推LS50 Wireless II免費試用30天 今日 01:00 海港城KEF Music Studio揭幕 首推LS50 Wireless II免費試用30天 最新專欄文章 更多 全新藍牙耳機及喇叭 盡情享受聽覺饗宴 今日 全新藍牙耳機及喇叭 盡情享受聽覺饗宴 海港城KEF Music Studio揭幕 首推LS50 Wireless II免費試用30天 今日 海港城KEF Music Studio揭幕 首推LS50 Wireless II免費試用30天 【推介2】法國Louis Vuitton 首款迷你版無綫藍牙喇叭 今日 【推介2】法國Louis Vuitton 首款迷你版無綫藍牙喇叭 多功能煮食新品 化身居家小廚神 2021/07/31 多功能煮食新品 化身居家小廚神 Bosch全能廚師機 MUM Series 2「烘焙易」系列 袖珍機身 小廚房恩物 2021/07/31 Bosch全能廚師機 MUM Series 2「烘焙易」系列 袖珍機身 小廚房恩物 消費資訊 家居 B＆O LOUIS VUITTON Sony KEF 影音技術 藍牙 美元 日本