海港城KEF Music Studio揭幕 首推LS50 Wireless II免費試用30天 置業家居 2021/08/07 分享： 【壓軸介紹】英國音響品牌KEF為慶祝成立60周年，繼中環旗艦店KEF Music Gallery開業後，首度進駐尖沙咀海港城，開設全新音響概念店KEF Music Studio，走年輕、品味與藝術風格 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 全新藍牙耳機及喇叭 盡情享受聽覺饗宴 今日 全新藍牙耳機及喇叭 盡情享受聽覺饗宴 【推介2】法國Louis Vuitton 首款迷你版無綫藍牙喇叭 今日 【推介2】法國Louis Vuitton 首款迷你版無綫藍牙喇叭 【推介3】日本Sony 第三代玻璃蠟燭燈藍牙喇叭 今日 【推介3】日本Sony 第三代玻璃蠟燭燈藍牙喇叭 你可能感興趣 全新藍牙耳機及喇叭 盡情享受聽覺饗宴 今日 01:00 全新藍牙耳機及喇叭 盡情享受聽覺饗宴 【推介2】法國Louis Vuitton 首款迷你版無綫藍牙喇叭 今日 01:00 【推介2】法國Louis Vuitton 首款迷你版無綫藍牙喇叭 【推介3】日本Sony 第三代玻璃蠟燭燈藍牙喇叭 今日 01:00 【推介3】日本Sony 第三代玻璃蠟燭燈藍牙喇叭 最新專欄文章 更多 全新藍牙耳機及喇叭 盡情享受聽覺饗宴 今日 全新藍牙耳機及喇叭 盡情享受聽覺饗宴 【推介3】日本Sony 第三代玻璃蠟燭燈藍牙喇叭 今日 【推介3】日本Sony 第三代玻璃蠟燭燈藍牙喇叭 【推介2】法國Louis Vuitton 首款迷你版無綫藍牙喇叭 今日 【推介2】法國Louis Vuitton 首款迷你版無綫藍牙喇叭 多功能煮食新品 化身居家小廚神 2021/07/31 多功能煮食新品 化身居家小廚神 Bosch全能廚師機 MUM Series 2「烘焙易」系列 袖珍機身 小廚房恩物 2021/07/31 Bosch全能廚師機 MUM Series 2「烘焙易」系列 袖珍機身 小廚房恩物 消費資訊 家居 B＆O LOUIS VUITTON Sony KEF 影音技術 藍牙