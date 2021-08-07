全新藍牙耳機及喇叭 盡情享受聽覺饗宴

藍牙耳機及藍牙喇叭，為生活帶來不一樣的樂趣！丹麥Bang & Olufsen首款真無綫藍牙降噪耳機、法國Louis Vuitton首款迷你版無綫藍牙喇叭，還有日本Sony第三代玻璃蠟燭燈藍牙喇叭，也突

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