德國家具代表pulpo 新推手工玻璃陶瓷 置業家居 2021/08/07 分享： 德國家具及燈飾品牌pulpo，最新推出的手工玻璃茶具、陶瓷餐具與青銅動物雕塑，為生活加添了色彩與趣味。由德國設計師Meike Harde創作的potpourri手工玻璃水樽、水壺連杯子系列，造型簡潔前 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 意大利及德國梳化 至潮蝸居恩物 今日 意大利及德國梳化 至潮蝸居恩物 TGC粉色系嵌入式平面爐 打造夏日繽紛廚房 2021/07/24 TGC粉色系嵌入式平面爐 打造夏日繽紛廚房 IKEA推「天天低價體驗車」 快閃全港18區 2021/07/24 IKEA推「天天低價體驗車」 快閃全港18區 Smartech「Smart Taste」迷你USB食物料理機連廚房磅 2021/07/03 Smartech「Smart Taste」迷你USB食物料理機連廚房磅 Francfranc夏日購物祭 療癒餐具為家居增加儀式感 2021/07/03 Francfranc夏日購物祭 療癒餐具為家居增加儀式感 家具 家居 德國 意大利 視覺藝術 消費資訊