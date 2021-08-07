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德國家具代表pulpo 新推手工玻璃陶瓷

置業家居 2021/08/07

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德國家具及燈飾品牌pulpo，最新推出的手工玻璃茶具、陶瓷餐具與青銅動物雕塑，為生活加添了色彩與趣味。由德國設計師Meike Harde創作的potpourri手工玻璃水樽、水壺連杯子系列，造型簡潔前

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欄名 : 家居新知

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