意大利及德國梳化 至潮蝸居恩物 置業家居 2021/08/07 分享： 由意大利Lago生產、美國設計師Mi Jin Park創作的梳化床Chama，絕對是蝸居恩物。靈感來自日式蒲團座墊的梳化床，設有單人及雙人版本。只要輕輕一按便由梳化變為睡床，同時，靠背位置的活動式布套 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 德國家具代表pulpo 新推手工玻璃陶瓷 今日 德國家具代表pulpo 新推手工玻璃陶瓷 TGC粉色系嵌入式平面爐 打造夏日繽紛廚房 2021/07/24 TGC粉色系嵌入式平面爐 打造夏日繽紛廚房 IKEA推「天天低價體驗車」 快閃全港18區 2021/07/24 IKEA推「天天低價體驗車」 快閃全港18區 Smartech「Smart Taste」迷你USB食物料理機連廚房磅 2021/07/03 Smartech「Smart Taste」迷你USB食物料理機連廚房磅 Francfranc夏日購物祭 療癒餐具為家居增加儀式感 2021/07/03 Francfranc夏日購物祭 療癒餐具為家居增加儀式感 家具 家居 德國 意大利 視覺藝術 消費資訊