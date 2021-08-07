意大利及德國梳化 至潮蝸居恩物

由意大利Lago生產、美國設計師Mi Jin Park創作的梳化床Chama，絕對是蝸居恩物。靈感來自日式蒲團座墊的梳化床，設有單人及雙人版本。只要輕輕一按便由梳化變為睡床，同時，靠背位置的活動式布套

...