中環異境森林天橋 穿越迷離石屎隧道

疫情下無法外遊，市民大可用「遊客的眼睛」重新發掘香港這城，這樣才有新奇的看點。就是在中環，也有己連拿利小徑上這秘景「森林天橋」，只要擡頭一望，呈弧綫的天橋縱橫交錯，配着蓊鬱的樹木極具廢墟的荒涼情味。之

...