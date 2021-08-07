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將軍澳全新Ocean PopWalk海天晉匯開幕 設100米長彩虹跑道讓毛孩放電

副刊版 2021/08/07

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將軍澳商場雲集，坐落將軍澳南臨海位置的Ocean PopWalk海天晉匯亦已全新開幕，除了坐擁壯闊海景的餐飲商戶之外，亦有特色超級市場、家居布置、寵物美容、兒童教育及其他生活所需的商店，而30多間全新

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欄名 : 本地遊

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