將軍澳全新Ocean PopWalk海天晉匯開幕 設100米長彩虹跑道讓毛孩放電

將軍澳商場雲集，坐落將軍澳南臨海位置的Ocean PopWalk海天晉匯亦已全新開幕，除了坐擁壯闊海景的餐飲商戶之外，亦有特色超級市場、家居布置、寵物美容、兒童教育及其他生活所需的商店，而30多間全新

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