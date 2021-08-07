將軍澳全新Ocean PopWalk海天晉匯開幕 設100米長彩虹跑道讓毛孩放電 副刊版 2021/08/07 分享： 將軍澳商場雲集，坐落將軍澳南臨海位置的Ocean PopWalk海天晉匯亦已全新開幕，除了坐擁壯闊海景的餐飲商戶之外，亦有特色超級市場、家居布置、寵物美容、兒童教育及其他生活所需的商店，而30多間全新 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 中環異境森林天橋 穿越迷離石屎隧道 今日 中環異境森林天橋 穿越迷離石屎隧道 Schweppes期間限定體驗館 免費打卡試飲兼換禮品 2021/08/06 Schweppes期間限定體驗館 免費打卡試飲兼換禮品 期間限定親子賽車互動體驗館 必玩電動車•FPV模型車賽道 2021/08/06 期間限定親子賽車互動體驗館 必玩電動車•FPV模型車賽道 星夢郵輪復航 首試雲頂夢號Seacation 2021/07/31 星夢郵輪復航 首試雲頂夢號Seacation 親子一站式玩盡荃灣馬灣 探索全港首個海洋體驗館 2021/07/30 親子一站式玩盡荃灣馬灣 探索全港首個海洋體驗館