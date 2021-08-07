The Hari與Monkey 47合作 5道菜雞尾酒配對菜單 副刊版 2021/08/07 分享： The Hari酒店與來自德國的頂級氈酒品牌Monkey 47合作推出一系列推廣，包括：特調雞尾酒、日本餐廳Zoku Restaurant & Terrace的5道菜雞尾酒配對菜單（$1,288/位） ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 星巴克首辦美饌品味工作坊 今日 星巴克首辦美饌品味工作坊 北京樓 X Impossible Foods 推出時令植物肉菜單 2021/08/06 北京樓 X Impossible Foods 推出時令植物肉菜單 HABITU年度Rosemantic Summer 精選玫瑰主題特飲甜品及下午茶 2021/08/06 HABITU年度Rosemantic Summer 精選玫瑰主題特飲甜品及下午茶 瑰麗酒店彤福軒推出雲南菇菌菜 8 道全新時令佳餚 2021/08/02 瑰麗酒店彤福軒推出雲南菇菌菜 8 道全新時令佳餚 卅二公館推出菇菌盛宴 展示雲南野生食材豐富多樣性 2021/08/02 卅二公館推出菇菌盛宴 展示雲南野生食材豐富多樣性 雞尾酒 美食 飲食資訊 酒店 壽司刺身 德國 酒吧