星巴克首辦美饌品味工作坊

位於銅鑼灣的星巴克旗艦店首度推出咖啡美饌品味工作坊，把咖啡與美食組合，能嘗到不同的咖啡美味。此工作坊將由8月11日起逢周三至日傍晚舉行，參加者可在90分鐘的工作坊中品味4款特色Teavana茶飲和

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