星巴克首辦美饌品味工作坊 副刊版 2021/08/07 分享： 位於銅鑼灣的星巴克旗艦店首度推出咖啡美饌品味工作坊，把咖啡與美食組合，能嘗到不同的咖啡美味。此工作坊將由8月11日起逢周三至日傍晚舉行，參加者可在90分鐘的工作坊中品味4款特色Teavana茶飲和 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 The Hari與Monkey 47合作 5道菜雞尾酒配對菜單 今日 The Hari與Monkey 47合作 5道菜雞尾酒配對菜單 北京樓 X Impossible Foods 推出時令植物肉菜單 2021/08/06 北京樓 X Impossible Foods 推出時令植物肉菜單 HABITU年度Rosemantic Summer 精選玫瑰主題特飲甜品及下午茶 2021/08/06 HABITU年度Rosemantic Summer 精選玫瑰主題特飲甜品及下午茶 瑰麗酒店彤福軒推出雲南菇菌菜 8 道全新時令佳餚 2021/08/02 瑰麗酒店彤福軒推出雲南菇菌菜 8 道全新時令佳餚 卅二公館推出菇菌盛宴 展示雲南野生食材豐富多樣性 2021/08/02 卅二公館推出菇菌盛宴 展示雲南野生食材豐富多樣性 星巴克 咖啡 茶品 工作坊 利園 Lees Garden 美食