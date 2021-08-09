奧運曲終人散，看到些大趨勢。得獎牌或表現佳者的人種、國籍更為分散，一些國家的傳統強項，迎來更大挑戰（美國在田徑方面優勢大失）。不少小國或地方隊伍都能取得金牌。這和國際此前的人口流動大趨勢有關，此外，許多國家隊實力的趨向平均化也是原因。

放諸中國隊，是衝出了一些非傳統強項的佳績，譬如一百米短跑，蘇炳添能以「高齡」入決賽；新項目三人籃球奪得女子銅牌；街頭滑板女子決賽也有中國女孩參加。游泳得三金兩銀一銅也是意料之外，張雨霏尤為突出。不過其他獲獎的，仍主要局限於傳統強項，如舉重（七金一銀）、跳水、體操、乒乓球、射擊等。

不過埋藏的隱憂同時露出，乒乓球已被日本急起直追，羽毛球也一樣再不能大幅領先。最令球迷擔心的該是中國女排，抱着再奪冠之心，結果第二輪都不入。朱婷被罵成罪人一樣，其實顯示了整隊女排，可能確是過分單天保至尊。如果朱婷是傷得如此厲害，是否還必須派她上場？而不派她的話，又有誰能代替？是否該一早變陣，試更年輕的新人？

郎平的最後感言是，讓這次比賽成為進軍巴黎奧運的開始，但看情勢確是很大挑戰。三年後就又奧運，新的教練、新人上場，朱婷就算醫好（要動手術，之前備戰奧運用了保守治療），但年紀也更大。其實大型球類暫時仍非中國隊的強項，女排之前的佳績只是例外。這和中國過往的訓練和選拔方式有關，只有那種適合一個人默默吃苦鍛練，毋須團隊合作及特殊體能要求的才擅長。今屆之後，進步的焦點可能落在田徑和游泳之上。