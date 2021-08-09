Carol踏上電子體重磅，正跳動的數字還未停下，她已大叫：「不可能！怎會升了兩磅呢！這幾天也吃得清……」我問：「是否經期將近？」我猜她是經前水腫而令體重上升。

Carol歎氣說：「不是呢，這星期雖多外膳，但我也盡量選湯麵類，是否因多吃湯麵而出現水腫？」

我點頭說：「有可能！為了增加味道，一般湯底所含的鹽份或鈉質也很高。」

我打開Carol的飲食日記，才發現事實真相，於是揶揄她說：「恐怕這兩磅不僅是水腫吧！」她驚問：「為甚麼？」我說：「魚蛋粉、牛肉麵、叉燒拉麵，單是這三餐已足以致肥了！」

見她目瞪口呆的反應，我再解釋：「魚蛋粉即是河粉，但河粉表面會掃油防黏，亦可增加爽滑口感；除河粉外，瀨粉、銀針粉、油麵製作過程也加入油份，減磅期間宜選米粉、米綫、幼麵、粗麵、烏冬、紅薯粉等。」

Carol恍然大悟：「幼麵、粗麵也可以嗎？我還以為減磅不宜。」「非也！它們都屬非油炸麵類。」

我再用筆圈起她所寫的牛肉麵，Carol隨即辯駁：「牛肉麵不可嗎？」我笑問：「你所吃的是粉麵店的鮮牛肉湯麵，抑或台式餐廳的紅燒牛肉麵？」Carol尷尬地說出真相：「是台式，我還偷偷喝了半杯胚芽珍珠奶茶。」

選擇時，宜留意牛肉是來自哪部位，是牛腩抑或牛腱，減磅期間宜選牛腱，不然就會墮入致肥陷阱。

最後，提到叉燒拉麵，Carol又搶着說：「叉燒的肥膏我吐掉了！」我笑說：「即是你也發現這些叉燒也不瘦呢，日式叉燒多用上半肥瘦豬肉，脂肪量高，加上湯底……」她再打斷我的話，說：「我沒選豬骨湯，點了醬油湯。」我提醒她：「要注意，拉麵師傅多會在拉麵上淋上熟油，下次不妨選蜆肉或海鮮烏冬，亦可配上一客枝豆或茶碗蒸蛋呢！」

Carol對體重仍耿耿於懷，問：「你給我去水腫餐單好嗎？我大概是水腫吧！」